PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut déjà couper des têtes

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaîfi est furieux. Hier soir, le président du Paris Saint-Germain a quitté l’Allianz Arena le visage fermé a annoncé le média espagnol El Chiringuito. NAK était visiblement très énervé après la défaite et l’élimination du club de la capitale face au Bayern Munich en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. On peut le comprendre puisqu’il espérait que les Franciliens feraient mieux en C1 cette saison après avoir orienté le nouveau projet autour de Kylian Mbappé et confié les clés du camion au duo Galtier-Campos.

Al-Khelaïfi voulait moins de strass et de paillettes et plus de résultats. Pour la première partie, il a été écouté puisque Paris n’a pas recruté de très grandes stars lors des deux derniers mercatos. Pour la seconde, en revanche, on est loin du compte. Le PSG est aujourd’hui éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. Les Franciliens vont se concentrer à présent sur la L1, un championnat dont ils sont les leaders. Mais cela est insuffisant aux yeux des têtes pensantes parisiennes. Après le fiasco d’hier soir, le PSG va s’agiter en coulisses.

À lire

La Revue de Presse de Foot Mercato en direct sur Twitch !

Al-Khelaïfi l’a mauvaise

Et c’est même déjà le cas à en croire les informations révélées par Relevo ce jeudi matin. Le média ibérique confirme que le président parisien est très en colère suite au match d’hier. Il n’a pas apprécié l’image offerte par son équipe à Munich. L’attitude des joueurs n’a pas été du tout à son goût. Il n’a pas aimé non plus certaines décisions prises par Galtier. Un coach dont le cas sera au centre d’une réunion prévue ce jeudi assure Relevo. La publication ibérique précise que NAK va rencontrer les membres du conseil d’administration afin d’évoquer le futur de son entraîneur.

La suite après cette publicité

Des informations qui vont un peu dans le sens inverse de ce qu’annoncent les médias français, comme Le Parisien et L’Equipe, qui assurent que la direction prendra son temps pour trancher à son sujet. De son côté, Relevo explique que le titre en L1 ne suffira peut-être pas à sauver la tête de Galtier, qui pourrait donc prendre la porte au plus tard en fin de saison. Pour le remplacer, c’est toujours Thomas Tuchel qui a les faveurs de NAK selon le média espagnol. Ce dernier ajoute d’ailleurs que le cas de Luis Campos, dont les relations avec son président se seraient rafraîchies depuis le dernier mercato raté, devrait aussi être traité. Affaire à suivre donc…