PSG : Christophe Galtier a tout raté

La suite après cette publicité

Comme tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier savait qu’il serait attendu au tournant en Ligue des Champions. Et comme ses prédécesseurs, le technicien français a échoué. Hier soir, son équipe est passée à la trappe en 1/8e de finale. Pourtant à son arrivée et celle de Luis Campos (conseiller football), le club de la capitale avait promis d’entrer dans une nouvelle ère avec moins de strass et de paillettes et plus d’ambitions et de jeu. Mais à Munich, le PSG a vécu un nouvel échec. Tout avait commencé trois semaines avant au Parc des Princes, où Paris s’était incliné 1 à 0.

Les paris Marquinhos et Mukiele n’ont pas du tout payé

En position délicate, le club français avait malgré tout des raisons d’y croire, bien que Kimpembe ou Neymar manquent à l’appel. Le retour en forme de Kylian Mbappé permettait de rêver. A l’Allianz Arena, Paris a sombré. Et Christophe Galtier n’y est pas étranger. Le technicien tricolore avait choisi de titulariser Marquinhos hier soir. Pourtant, le Brésilien, touché (déchirure intercostale), n’était pas à 100%. Il n’a tenu à peine que 33 minutes avant de céder sa place à Nordi Mukiele, qui avait pris un coup au tendon quelques jours avant face à Nantes.

À lire

Bayern-PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Marquinhos et Mukiele

Mais ce dernier est resté sur le pré jusqu’à la pause avant d’être remplacé par le jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans), lancé dans le grand bain et qui aurait pu mieux faire sur sa passe à Marco Verratti qui a perdu le ballon sur le premier but allemand . L’ancien entraîneur du LOSC aurait aussi pu opter pour une autre solution. En effet, il avait misé sur une défense à trois hier soir. Mais il aurait également pu revenir à quatre derrière avec Danilo et Sergio Ramos dans l’axe, qui étaient d’ailleurs plutôt bons. Galtier est allé au bout des idées, qui n’étaient pas franchement très bonnes il faut le dire.

La suite après cette publicité

Galtier s’est justifié

Après la rencontre, il a tenté d’expliquer ses choix. « Ce n’est pas lié à la construction, c’est l’histoire d’une saison. Il nous a manqué des joueurs importants… Même si on a fait une très bonne première période. On a eu des temps forts qu’on n’a pas su concrétiser. La sortie de Marquinhos et à la pause de Mukiele, l’absence de Kimpembe nous oblige à jouer avec un jeune de 17 ans (El Chadaille Bitshiabu). L’effectif était, sur la double confrontation, très affaibli », a lâché Galtier, qui a avoué que son équipe n’avait pas réussi à maintenir le même rythme tout le match, en a rajouté une couche ensuite.

«Pour être franc avec vous, c’est une saison très chargée. Où les organismes sont très sollicités. Il y a eu la Coupe du monde, évidemment quand on arrive en huitièmes de finale, c’est intéressant d’avoir toutes ses forces vives. Est-ce qu’on doit remettre en cause l’effectif ? Il est très rare de perdre trois centraux en très peu de temps. Je le répète, c’est l’histoire d’une saison très particulière.» A l’aller comme au retour, le Français a été dominé par Julian Nagelsmann, qui a remporté leur duel à distance.

La suite après cette publicité

Il a perdu son duel avec Nagelsmann et peut-être plus

«Oui, vous pouvez l’estimer. Peut-être. Sûrement. Kylian est tombé sur des défenseurs avec beaucoup d’expérience. Il a pu s’échapper deux ou trois fois. Souvent on parle de tournant : le tournant, c’est la première période où on n’a pas ouvert le score…» En effet, l’occasion de Vitinha lui reste en travers de la gorge. Même chose concernant la perte de balle de Marco Verratti avant l’ouverture du score de Choupo-Moting. Galtier, qui a obtenu un 3 de L’Equipe, est taclé en Allemagne, où son coaching est critiqué.

"Galtier a échoué avec cette équipe du PSG", titre Kicker qui ajoute : «rien n’a fonctionné du jeu, pas un sprint de Kylian Mbappé, pas un éclair d’inspiration de Lionel Messi. Le 0-2 à Munich montre que cette équipe n’a rien appris du Paris Saint-Germain - et que l’entraîneur Christophe Galtier leur a fait défaut (…) Il est difficile de savoir comment les choses vont tourner à partir de maintenant. L’entraîneur Christophe Galtier fera certainement parler de lui, il a été critiqué en début d’année. Il semble que lui aussi ait échoué dans une équipe qui n’a pas grandi.» Les entraîneurs passent, mais les problèmes restent au PSG.