Chelsea : Mauricio Pochettino s’insurge contre le VAR

Mauricio Pochettino ne digère pas. À l’occasion de la 35e journée de Premier League, le technicien argentin et ses hommes ont frôlé l’exploit. Menés deux buts à zéro à la pause, les Blues sont revenus à hauteur des Villans en seconde période et auraient même pu l’emporter au finish sur une ultime réalisation d’Axel Disasi. C’était sans compter sur l’intervention du VAR et de l’arbitre pour annuler le but du Français pour une faute de Benoît Badiashile sur Diego Carlos au départ de l’action. Une décision qui n’a pas été du goût de l’ancien coach du PSG et de Tottenham.

«L’arbitre estime que c’est une faute mais il s’agit juste d’un duel. Si s’en est une, alors nous ne terminerons aucun match à onze. Je ne veux pas dire du mal de l’arbitre, mais c’est incroyable et ridicule… le VAR nuit à l’image du football anglais», a lâché l’Argentin en conférence de presse d’après-match, très frustré par ce point du nul qui n’arrange pas les affaires de la formation londonienne reléguée à 5 unités des places européennes.