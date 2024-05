Le Real Madrid avance déjà sur l’arrivée d’une star l’été prochain

Le Real Madrid a toujours un coup d’avance. Ces dernières années, le géant espagnol s’illustre par la gestion quasi parfaite de son effectif et de ses finances. Sous la direction du président Florentino Pérez, la direction anticipe chaque départ et prévoit des arrivées plusieurs années à l’avance. Dans ce sens, le club madrilène avait bouclé l’arrivée du jeune brésilien Endrick, il y a plusieurs saisons. L’année dernière, Jude Bellingham avait signé avec le Real Madrid avant même sa fin de saison avec Dortmund. Cet été, les Merengues vont frapper fort avec l’arrivée de Kylian Mbappé, convoité depuis son début de carrière ou presque.

Le Real Madrid, qui n’avait pas remplacé Karim Benzema volontairement l’été dernier pour lui faire de la place, va donc enfin mettre la main sur l’international français. Cela devrait être officialisé après la finale de Ligue des Champions et avant l’Euro. L’occasion de venir renforcer un effectif déjà impressionnant. Mais même avec le gros coup KM7, le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là et anticipe déjà les prochaines saisons. Selon les informations de Marca, la direction madrilène a déjà ciblé son gros coup du mercato estival 2025 : il s’agit de l’Allemand Florian Wirtz.

Florian Wirtz pour l’été 2025

Des discussions ont débuté pour l’international allemand, auteur d’une saison XXL du côté du Bayer Leverkusen. S’il sera très sollicité dès cet été et que des grosses offres de Premier League pourraient arriver, Wirtz semble vouloir rester une saison de plus dans son club, surtout depuis que Xabi Alonso a annoncé qu’il allait rester à la tête de l’équipe. L’occasion pour le Real Madrid d’avancer ses pions pour l’été prochain et les premiers échanges sont plutôt très positifs selon le média espagnol.

Auteur de 18 buts et 19 passes décisives en 46 matches cette saison, le milieu de 21 ans est le grand objectif du Real Madrid. D’après Marca, le Real Madrid avance très bien et seul une offre XXL du PSG ou de Manchester City pourra détourner l’Allemand d’un transfert au Real l’été prochain. Les Merengues avaient déjà souhaité recruter Wirtz avant sa rupture des ligaments croisés en 2021. Les deux bras droits de Florentino Perez à savoir José Ángel Sánchez et de Juni Calafat ont déjà multiplié les déplacements pour boucler ce dossier. Si cette opération est qualifiée de couteuse et dure par la direction, le président madrilène s’illustre encore par sa planification et sa volonté de tout anticiper.