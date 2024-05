OM - Lorient : les compositions probables

Trois jours après la débâcle en Italie sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille est de retour sur le pont en Ligue 1. Les Phocéens reçoivent ce dimanche soir le FC Lorient à l’Orange Vélodrome, en quête de maintien. Neuvième de l’élite, la formation olympienne compte cinq points de retard sur le RC Lens, cinquième, avec un match à rattraper. Une victoire est impérative pour rester accroché au wagon européen, mais il ne faudra pas sous-estimer les Merlus, 17es, trois longueurs derrière l’actuel barragiste, le FC Metz. Tout est encore possible pour les deux équipes donc, et les entraîneurs ont conscience de l’enjeu de ce rendez-vous. L’entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, devra composer avec quelques absences et la fatigue du déplacement de jeudi soir.

Le technicien de 70 ans devrait conserver son schéma à trois défenseurs centraux, avec une charnière Chancel Mbemba - Samuel Gigot - Pape Gueye, devant Pau Lopez. Ce dernier prendrait la place de Leonardo Balerdi, suspendu. Jonathan Clauss et Ulisses Garcia alimenteront les couloirs, avec Jean Onana et Jordan Veretout dans l’entrejeu, le capitaine Valentin Rongier étant indisponible jusqu’à la fin de saison. Devant, Gasset fera confiance au trio Ismaïla Sarr - Pierre-Emerick Aubameyang - Faris Moumbagna. En face, Régis Le Bris est privé d’Aymen Kari et d’Isaak Touré, deux joueurs importants de son effectif. Yvan Mvoog gardera les buts des Merlus, derrière la charnière à trois composée de Julien Laporte, Montassar Talbi et de Nathaniel Adjei, qui sera reconduite. Le milieu Tiémoué Bakayoko - Laurent Abergel accompagnera les latéraux Benjamin Mendy et Pános Katséris. Julien Ponceau et Imrân Louza seront en soutien de Mohamed Bamba à la pointe de l’attaque. Tout est réuni pour vivre une rencontre décisive pour le classement final en Ligue 1 !

- Olympique de Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot (cap.), Gueye, Garcia - Onana, Veretout - Sarr, Moumbagna, Aubameyang

- FC Lorient : Mvogo - Laporte, Talbi, Adjei - Katséris, Bakayoko, Abergel (cap.), Mendy - Louza, Ponceau - Bamba