Rafa Silva va quitter le Benfica Lisbonne

Au Benfica Lisbonne depuis 2016, Rafa Silva (30 ans) a décidé de quitter le club à l’issue de la saison. L’international portugais aux 322 matchs (92 buts et 78 passes décisives), verra son contrat arriver à terme dans quelques semaines et ne prévoit pas de prolonger avec le club lisboète. Son coach, Roger Schmidt, a annoncé la nouvelle.

« Malheureusement, je confirme que ce sera le dernier match de Rafa à l’Estádio da Luz. Nous étions au courant depuis le début de la saison et je peux désormais le confirmer. C’est une autre raison pour nous de jouer un bon match et de créer une bonne ambiance. C’est un joueur spécial, unique, qui apporte beaucoup de qualité. Même si nous n’avons pas été champions (Benfica est 2e à huit points du Sporting), il a toujours bien joué. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir » a-t-il déclaré avant le dernier match à domicile face à Arouca. Le joueur portugais semble avoir succombé aux chants de la Saudi Pro League et notamment le club d’Al-Sadd.