Al-Sadd veut s’offrir Rafa Silva

Depuis plus d’un an maintenant, le championnat saoudien s’illustre par des clubs qui n’hésitent pas à tenter des gros coups sur le marché des transferts. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, les clubs un peu moins huppés de la Saudi Pro League essayent aussi de se mettre au niveau en améliorant leur effectif. Et de l’autre côté le championnat qatari essaye tant bien que mal de rivaliser notamment pour faire bonne figure en Ligue des Champions asiatique.

C’est notamment le cas d’Al-Sadd qui tente de recruter plusieurs joueurs confirmés d’Europe. Selon nos informations, la direction qatarie a jeté son dévolu sur Rafa Silva de Benfica. L’ailier portugais de 30 ans est auteur d’une saison XXL avec 19 buts et 14 passes décisives. Une offre contractuelle a déjà été faite.