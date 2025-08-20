Andoni Zubizarreta quitte le FC Porto

Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille où il a évolué entre 2016 et 2020, Andoni Zubizarreta y a notamment croisé André Villas-Boas lors de sa dernière saison au club phocéen. Depuis un an, les deux hommes se sont retrouvés ensemble au FC Porto où André Villas-Boas est président et où Andoni Zubizarreta avait endossé le costume de directeur sportif.

Finalement, l’Espagnol a quitté le FC Porto comme l’a annoncé le club portugais dans un communiqué : «le club et le directeur sportif Andoni Zubizarreta ont décidé d’un commun accord et à l’amiable de mettre fin à leur relation contractuelle, explique le club dans un communiqué de presse. La vaste expérience d’Andoni Zubizarreta a permis au FC Porto de jeter les bases d’un projet sportif solide, capable de se développer et de se consolider à l’avenir.»