Le Real Madrid a choisi ses 3 prochaines recrues low cost

La politique mercato du Real Madrid a considérablement changé ces dernières années. Si les dirigeants merengues continuent d’attirer des galactiques à l’image de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, le club a aussi commencé à surfer sur la vague du recrutement de jeunes prometteurs depuis un moment déjà, avec Martin Odegaard comme premier exemple frappant. Objectif : recruter les jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète avant qu’ils ne signent ailleurs et deviennent inaccessibles, quitte à débourser de sacrés montants parfois, comme avec Franco Mastantuono cet été (60 millions d’euros environ bonus et impôts inclus).

Le club de la capitale, qui compte de nombreux jeunes joueurs très prometteurs dans ses rangs, ne compte pas en rester là et continue de passer le marché au peigne fin à la recherche de nouveaux jeunes. Depuis quelques semaines déjà, le nom du Mexicain Gilberto Mora, qui vient de fêter ses 17 ans seulement, revient ainsi sur la table de façon incessante. Le quotidien AS en dit plus ce dimanche et confirme que c’est très sérieux.

Deux joueurs de la maison

Déjà international A depuis ses 16 ans, le jouer de Tijuana a tapé dans l’œil du club depuis un moment déjà, avec le fameux Juni Calafat aux commandes. Le milieu offensif mexicain, aussi convoité par plusieurs clubs, rêverait en plus de jouer au Real Madrid, et les Merengues espèrent griller la concurrence comme ils ont fait avec de nombreux joueurs américains comme Rodrygo, Endrick, Vinicius Jr ou Mastantuono. Même si le montant de l’opération finale devrait bien moindre.

De son côté, Marca ajoute que la direction songe très sérieusement à rapatrier deux joueurs formés au club qui ont quitté Madrid récemment : Nico Paz, qui cartonne à Côme depuis la saison dernière, ainsi que Chema Andrés, parti cet été et déjà brillant à Stuttgart. Tous deux ont des clauses de rachat qui environnent les 10 millions d’euros et le Real Madrid songe très sérieusement à les lever, considérant que les deux jeunes peuvent être de sacrés renforts pour Xabi Alonso. Affaire(s) à suivre…