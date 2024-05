L’ombre de Kylian Mbappé plane sur la remise du trophée au Real Madrid

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain, une autre devrait s’écrire en Espagne. Tandis qu’il apparaîtra pour la dernière fois sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1 face à Toulouse, Kylian Mbappé a soigné sa sortie quelques heures avant cette affiche en annonçant son départ du club de la capitale à l’issue de l’exercice en cours via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Un message aussi surprenant que prévisible dans la mesure où celui-ci venait justement confirmer une décision attendue depuis maintenant plusieurs mois. S’il aura plus que jamais marqué de son empreinte l’histoire des Rouge et Bleu, le Bondynois se dirige tout droit vers un nouveau défi, à savoir celui de briller au Real Madrid.

Dans son message, Kylian Mbappé n’a pas réellement évoqué sa prochaine destination. Néanmoins, tout laisse à penser qu’il viendra gonfler les rangs madrilènes à compter de la saison prochaine. Interrogé en conférence de presse sur l’arrivée plus que probable de la vedette parisienne cet été, Carlo Ancelotti a préféré botter en touche. «Kylian Mbappé ? Je ne pense pas à ce sujet pour le moment. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer en ce moment», a sobrement évoqué l’entraîneur de la Maison Blanche devant les journalistes, samedi. Si le technicien italien semble plus préoccupé par les échéances à venir, à savoir une finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin, ce n’est pas le cas des jeunes supporters du Real Madrid.

Au lendemain de la victoire éclatante du Real Madrid sur Grenade lors de la 35e journée de Liga, les rues de la capitale espagnole étaient pleines à craquer pour accueillir les champions d’Espagne en titre. À l’occasion de la célébration du 36e titre national de son écurie, Florentino Perez a prononcé un discours devant des centaines de jeunes fans en leur demandant quel joueur il devait "ramener" la saison prochaine. Une question à laquelle l’ensemble des enfants ont répondu à l’unanimité en scandant le nom de "Mbappé". Par la suite, les joueurs, les salariés, Carlo Ancelotti et le maire de Madrid ont tour à tour pris la parole pour remercier les supporters et évoquer la saison actuelle du Real Madrid. Mais parmi eux, seul José Luis Martínez-Almeida a fait mention de Kylian Mbappé. Et le maire de la capitale espagnole est peut-être allé un peu trop loin dans sa prise de parole.

«Dans le sport, le plus difficile est de gagner autant, de ne pas se lasser de gagner et de ne pas se relâcher. Je remercie le président pour le travail sportif qu’il a fait, le Santiago Bernabéu. Je vois les enfants qui, lorsqu’il (Perez) est monté sur scène, ont crié au président "Mbappé, Mbappé, Mbappé…" Et les enfants disent toujours la vérité», a-t-il lâché lors de son discours, sous les rires des joueurs madrilènes et du président Florentino Pérez. Très remontés vis-à-vis de Kylian Mbappé lorsque celui-ci avait annoncé son intention de poursuivre l’aventure avec le PSG en 2022, les supporters madrilènes semblent désormais prêts à accueillir le capitaine des Bleus. En attendant une annonce officielle ?