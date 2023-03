QSI met un énorme coup de pression à Luis Campos et Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, QSI a misé sur des techniciens expérimentés et de renom. Mais aucun n’est parvenu à mener les pensionnaires du Parc des Princes vers les sommets européens. L’été dernier, après l’échec Pochettino, les Franciliens ont donc décidé de miser sur un nouveau coach. Priorité de l’Emir, Zinedine Zidane a été approché. Mais il n’était pas le choix de Luis Campos, arrivé en tant que conseiller football du PSG.

Le Portugais souhaitait collaborer avec Christophe Galtier. Un homme et un entraîneur avec lequel il avait déjà travaillé au LOSC et cela avait plutôt bien fonctionné entre les deux. Il s’est donc activé en coulisses pour enrôler l’entraîneur français, dont les relations avec Julien Fournier à Nice étaient plus que tendues. Galtier a rapidement accepté et il a tranquillement patienté avant que Paris officialise son arrivée jusqu’en juin 2024 le 5 juillet dernier. Il a ensuite pu prendre les commandes de l’équipe et débuter son travail.

Galtier et Campos jouent gros

Attendu de pied ferme car certains estimaient que le costume d’entraîneur du PSG était trop grand pour lui, Galtier a rapidement convaincu. Son équipe a déroulé et impressionné en début de saison. Quelques mois plus tard, ce n’est plus vraiment le cas. Le Paris Saint-Germain a des forces mais aussi pas mal de faiblesses. Le club de la capitale a d’ailleurs enchaîné plusieurs mauvais résultats en 2023 avec notamment une élimination face à l’OM en Coupe de France ou encore une défaite 1 à 0 face au Bayern Munich en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Après ce match, il avait d’ailleurs été pointé du doigt pour ses choix.

Même chose pour Luis Campos, dont les mercatos ont été décevants et qui avait été au centre d’une polémique pour être intervenu sur le banc face au LOSC. Les deux hommes, liés pour le meilleur et pour le pire, jouent gros à Munich ce soir. Il y a quelques jours déjà nous vous avions expliqué qu’ils étaient tous les deux sur la sellette. Le PSG a déjà des noms en tête (Zidane, Tuchel, Gerrard) pour prendre la succession du Français. Ce mercredi, Marca fait de nouvelles révélations concernant le duo Campos-Galtier.

Doha les surveille de près

"Le projet du PSG se joue à Munich", titre le média ibérique qui ajoute que les deux hommes sont en première ligne. «L’entraîneur et le directeur sportif pourraient en subir les conséquences… en cas de revers contre le Bayern après le match aller 0-1 (…) Une défaite face au Bayern ce soir pourrait signifier un avenir difficile pour deux personnes issues du projet PSG : le coach Galtier et le conseiller sportif, le Portugais Luis Campos.» Jusque là, rien de bien nouveau. Mais Marca ajoute que remporter seulement la L1 (ce qui n’est pas encore acquis) ne convient pas aux propriétaires qataris.

QSI veut la Ligue des Champions et comptait sur ce nouveau projet pour y parvenir. Galtier comme Campos vont payer les pots cassés si Paris n’y arrive pas cette année. Pourtant, le technicien tricolore a répété à plusieurs reprises qu’il ne se sentait pas spécialement menacé et que sa direction le soutenait. Marca persiste et assure qu’à Doha, les patrons du PSG ne sont pas du tout de cet avis-là. Même chose pour Luis Campos qui sera jugé sur son bilan sportif et surtout sur les résultats en Europe. Et jusqu’à présent, ce n’est pas fameux. Ce soir, Paris joue très gros. Christophe Galtier et Luis Campos encore plus.