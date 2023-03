Ligue des Champions : et si l’absence de Neymar faisait les affaires du PSG ?

La suite après cette publicité

Et si l’absence de Neymar Jr était finalement une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ? Telle est la question qui se pose, avec plus ou moins de certitudes selon les avis, depuis quelques jours autour du club de la capitale. Blessé en cours de jeu face au LOSC (4-3, le 19 février), alors qu’il réalisait un excellent match et était peut-être le meilleur joueur sur le terrain, l’attaquant brésilien de 31 ans a été victime d’une entorse de la cheville droite avec lésions ligamentaires. Absent des terrains depuis, il a officiellement déclaré forfait pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions en Allemagne, face au Bayern Munich, mercredi (21h), après le communiqué médical du PSG ce mardi, expliquant que l’ancien du Barça allait se faire opérer au Qatar et qu’il serait absent entre 3 et 4 mois.

Mais la blessure de Neymar, dont la fin de saison est donc actée, coïncide en tout cas avec le net regain de forme observé ces derniers jours au Paris SG, qui a, après le succès renversant face à Lille, enchaîné un succès avec la manière à Marseille contre l’OM (3-0) puis un autre moins convaincant, mais tout aussi important, contre le FC Nantes (4-2) en Ligue 1. Il faut dire que sur le terrain, la différence est plutôt flagrante. Christophe Galtier a installé à nouveau son 3-5-2, avec Kylian Mbappé et Lionel Messi aux avant-postes, évidemment, un milieu de terrain supplémentaire et donc deux pistons pouvant mieux exploiter la largeur et la profondeur. Un domaine où KM7 est parfois bien seul à pouvoir briller.

Si Neymar n’est assurément pas l’élément offensif qui défend le moins parmi les trois stars parisiennes, son absence permet au PSG d’avoir plus d’équilibre collectivement sur le terrain. Un phénomène notamment expliqué par la présence de Fabian Ruiz, qui se sent de mieux en mieux, aux côtés de Marco Verratti et d’un Vitinha retrouvé dans un entrejeu plus garni. Autrement dit, Paris défend avec un joueur de plus, ce qui, et ce n’est pas sorcier, ne peut être que bénéfique. Sans compter que derrière, le manque de vitesse de Sergio Ramos est plus facilement comblé et que les pistons, avec Nuno Mendes à gauche et Nordi Mukiele à droite (Achraf Hakimi est espéré pour mercredi), se régalent.

L’absence de Neymar semble aussi profiter au reste de la MNM, qui porte le PSG sans lui. Kylian Mbappé a confirmé qu’il était bien le "key player" de la formation francilienne. Le désormais seul meilleur buteur de l’histoire du club (201 buts) a aussi, depuis, retrouvé la pleine possession de ses moyens. Tout en ayant perfectionné sa relation sur le terrain avec Lionel Messi, lui aussi de plus en plus en jambes et convaincant. La Pulga a pris ses responsabilités dans le jeu, décrochant, comme souvent, mais tout en restant présente dans la zone décisive (2 buts et 2 passes décisives sur les deux derniers matchs).

Les absents ont toujours tort

Vous l’aurez compris, les champions de France en titre se portent bien mieux depuis le retour au 3-5-2 et la blessure de l’international auriverde, qui a pourtant fait trembler les filets à 18 reprises et délivré 17 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. « De ce point de vue, je pense que ce ne serait pas bon pour le Bayern si Neymar manquait le match retour », a carrément estimé sans détours Felix Magath, l’ancien entraîneur des Munichois, le 21 février dernier. Un avis partagé par bien des observateurs depuis…

Alors oui, les Rouge et Bleu vont bien mieux qu’il y a trois semaines, avant leur échec au Parc des Princes contre le Rekordmeister (0-1) et se sont aussi donné le droit de croire à une qualification en Bavière pour continuer à rêver de soulever la première coupe aux grandes oreilles de l’histoire du PSG en fin de saison. Mais tout cela au détriment, peut-être, de Neymar, dont l’avenir dans la capitale française semble s’inscrire plus que jamais en pointillés, malgré un contrat courant jusqu’en 2025.