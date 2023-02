PSG : le cas Neymar met encore le feu en interne

La suite après cette publicité

Depuis son élimination avec le Brésil, en quarts de finale du Mondial 2022, contre la Croatie, Neymar n’est plus vraiment le même. Son excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain est en train d’être noirci par l’entame de son année 2023, lui qui n’a inscrit que deux buts en Ligue 1, depuis le début de la nouvelle année. Devant la presse, le Brésilien avait pourtant assuré vouloir changer les choses, avant le match aller face au Bayern Munich, en Ligue des Champions, finalement perdu par Paris (0-1).

Mais depuis, la situation ne s’est clairement pas arrangée pour le Brésilien. Neymar avait fait polémique après s’être affiché en train de jouer au poker, et avait été photographié par ses amis dans un fast-food, au lendemain de la défaite face aux Bavarois, au Parc des Princes. Selon les informations du Parisien, Luis Campos et la direction du PSG n’ont clairement pas aimé la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux.

Le PSG s’agite en coulisses

Luis Campos et Neymar s’étaient déjà pris la tête après la défaite à Monaco (1-3). Le Parisien ajoute que le Brésilien aurait fait signe au conseiller sportif qu’il n’avait pas de consignes de sa part à recevoir après le match, vu qu’il n’était pas son coach. Mais outre l’extrasportif, Neymar est surtout blessé à une cheville et n’est pas certain de participer à la manche retour contre le Bayern, à Munich. Une blessure, encore au mois de février, qui n’étonnerait plus en interne. En coulisses, son avenir fait aussi parler.

Comme nous l’avions révélé, Todd Boehly, le boss de Chelsea, a rencontré Nasser Al-Khelaïfi, puis l’entourage de Neymar ces derniers jours, afin d’évoquer un possible départ. Alors que l’ombre de Newcastle United est toujours autour de lui. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar entend s’imposer, prouver sa valeur et tout faire pour être là au match retour face au Bayern Munich. Son entourage assure qu’il a toujours eu à l’esprit de rester jusqu’en 2027, informe L’Équipe, dans son édition du jour. Au tour de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG de trancher pour son avenir.