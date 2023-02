PSG : Neymar se rapproche d’un forfait contre le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Dimanche après-midi, le PSG a renoué avec le succès, au Parc des Princes, au terme d’un match spectaculaire et à rebondissements face au LOSC (4-3), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Mais au-delà du scénario du match, le club francilien a perdu Nuno Mendes et Neymar, sortis sur blessure pendant la rencontre. Et si pour le premier, les nouvelles sont plutôt rassurantes, pour le Brésilien, Christophe Galtier a de quoi s’inquiéter.

Neymar s’est encore une fois blessé à la cheville droite et est sorti en larmes, sur civière. Alors que le Brésilien a été victime d’une entorse, «celle-ci ne révèle pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué dans 48 heures», révélait le communiqué du PSG. Mais selon les dernières informations du Parisien, les premières nouvelles ne seraient pas bonnes et Neymar souffrirait d’une déchirure partielle des ligaments. L’indisponibilité du numéro 10 parisien serait estimée entre trois et quatre semaines. Un coup dur, alors que le Paris Saint-Germain doit se déplacer chez le Bayern Munich, le 8 mars prochain, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le match aller avait été perdu par les Parisiens, au Parc des Princes (0-1).

