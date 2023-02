PSG - LOSC : les notes du match

La suite après cette publicité

Alors que Marseille joue ce soir contre Toulouse, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de reprendre 8 points d’avance sur son dauphin. Les Franciliens recevaient Lille avec l’ambition de réagir après des défaites contre l’Olympique de Marseille (2-1), l’AS Monaco (3-1) et le Bayern Munich (1-0). De son côté, Lille pouvait se rapprocher du podium. Les Franciliens s’organisaient en 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Thimothée Pembélé, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz se retrouvaient de l’entrejeu. Neymar évoluait en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé. De son côté, le LOSC optait pour un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart. Devant lui, Bafodé Diakité, José Fonte, Tiago Djalo et Timothy Weah formaient la défense. André Gomes et Benjamin André se retrouvaient dans le double pivot. Seul en pointe, Jonathan David était soutenu par Angel Gomes, Rémy Cabella et Jonathan Bamba.

Le match démarrait fort et Timothy Weah poussait déjà dès les premières secondes et poussait Gianluigi Donnarumma à la parade (1re). Lionel Messi lui répondait suite à un joli ballon glissé par Neymar dans la surface nordiste. La tentative de l’Argentin était détournée par Lucas Chevalier (5e). Alors que Presnel Kimpembe se fendait d’une erreur suite à une mauvaise passe en retrait, Jonathan David tenter de lober Gianluigi Donnarumma qui concédait le corner (10e). Puis Neymar lançait sur la gauche Kylian Mbappé qui se jouait de Bafodé Diakité et Tiago Djalo avant de glisser un ballon entre les cuisses de Lucas Chevalier (1-0, 12e). Délivré, le Paris Saint-Germain prenait même le large. Trouvé par Vitinha, Neymar devançait dans la surface Lucas Chevalier afin de doubler la mise (2-0, 17e). Une entame idéale pour le Paris Saint-Germain mais Lille ne baissait pas les bras et réagissait. Trouvé par un bon centre dans la surface parisienne, Jonathan David était d’ailleurs tout proche de réduire l’écart pour les Nordsites (21e).

À lire

PSG-LOSC : Presnel Kimpembe salue l’état d’esprit de son équipe

Un match qui vire à la folie !

Finalement, les efforts de la bande de Paulo Fonseca étaient récompensés. Sur un corner, André Gomes centrait parfaitement pour Bafodé Diakité qui concluait d’un coup de casque rageur (2-1, 24e). Quelques minutes plus tard, un penalty était proche d’être obtenu par Jonathan Bamba mais le contact avec Nuno Mendes était licite (28e). Néanmoins, ce dernier était remplacé par Juan Bernat puisqu’il s’était blessé sur cette action (31e). Jonathan David (36e), Angel Gomes (37e), Rémy Cabella (42e) et Tiago Djalo (44e) poussaient sur le but francilien sans réussite. Mené à la pause, Lille continuait ses efforts lors du second acte. Une deuxième période marquée par la blessure de Neymar qui est sorti sur civière (51e). Ceinturé dans la surface parisienne par Marco Verratti, Tiago Djalo obtenait un penalty (56e). Jonathan David allait le tirer et transformait sans trembler (2-2, 58e).

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 57 24 18 3 3 59 23 36 2 Monaco 50 24 15 5 4 52 30 22 3 Marseille 49 23 15 4 4 45 20 25 4 Lens 46 23 13 7 3 35 18 17 5 Rennes 43 24 13 4 7 43 28 15 6 Lille 41 24 12 5 7 43 31 12 Voir le classement complet

Un scénario qui tournait au vinaigre pour le Paris Saint-Germain qui voyait les éléments contraires s’enchaîner contre lui. André Gomes délivrait un nouveau caviar sur la droite de la surface pour Jonathan Bamba dont la lourde frappe venait se loger sous la barre transversale de Gianluigi Donnarumma (3-2, 69e). Dos au mur, le Paris Saint-Germain se devait de relever la tête pour éviter une nouvelle déconvenue. Hugo Ekitike prenait la profondeur pour aller défier Lucas Chevalier mais perdait son duel (73e). Puis un festival de Lionel Messi dans la surface permettait à Juan Bernat de frapper du gauche. Lucas Chevalier était intraitable devant sa ligne (84e). Kylian Mbappé dans la foulée mettait à contribution le portier des Dogues (85e). La réaction parisienne se faisait ressentir et Kylian Mbappé remettait les deux équipes à égalité (3-3, 88e). Dans une fin de match folle, les deux équipes poussaient et Lionel Messi marquait sur coup franc avec l’aide du poteau droit (4-3, 90e +5). Le PSG conforte sa première place avec huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille tandis que Lille s’incline malgré une prestation solide.

L’homme du match

Mbappé (7,5) : retour gagnant pour Kylian Mbappé. Accueilli en trombe par le Parc des Princes, le Parisien a répondu présent d’un superbe geste, qu’il s’est créé tout seul, pour ouvrir le score. Il s’est montré très juste, avec sept dribbles réussis et le danger est toujours venu de lui. Sa belle partie a été récompensée par le but de l’égalisation, en fin de match. Décidément, c’est l’indispensable du PSG.

La suite après cette publicité

Paris Saint-Germain

Donnarumma (5) : un premier arrêt décisif, sur la première occasion du match (1e). Avant une superbe intervention de la main devant David (10e). Il sauvait encore les siens après une belle tête du Canadien (20e). En revanche, il ne peut grand-chose sur le but encaissé et le penalty de David était bien tiré. Une prestation frustrante pour l’Italien, qui se loupait sur le but de Bamba.

N. Mendes (non noté) : Une première déviation décisive devant Weah (1e), avant de se montrer à l’origine du but de Neymar. Mais sa belle entame de match a été perturbée par un contact défensif avec Bamba. Laissé au sol pendant plusieurs minutes, le latéral portugais a écourté sa présence sur la pelouse (31e). Remplacé par Bernat (5,5) , auteur d’une belle entrée. C’est d’ailleurs lui qui délivre une belle passe décisive en retrait pour l’égalisation de Mbappé.

Kimpembe (3) : de retour en tant que titulaire dans la défense parisienne, Kimpembe manquait clairement de repères. Sa première intervention était complétement manquée et offrait un joli duel à David (10e). Il se faisait ensuite prendre de vitesse par le Canadien et obligeait Donnarumma à sortir le grand jeu (20e). Il est également fautif au marquage sur le but de Diakité. Cela a été un peu mieux en seconde période, mais le rythme manquait trop.

Ramos (5,5) : il aura été le plus rassurant défensivement devant David et Cabella notamment. Efficace dans les airs et dans les duels, il est celui qui a réalisé le plus de dégagements défensifs (4). Sans vraiment avoir sorti le grand jeu, l’Espagnol s’est montré solide et monte en puissance depuis quelques semaines.

Pembele (4,5) : assez discret, le jeune Parisien n’a pas pesé sur ce match. On l’attendait davantage dans le secteur offensif, mais il n’a délivré qu’un centre, qui n’a rien donné. Défensivement, il a parfois eu du mal face à Cabella et Weah. Le latéral de 20 ans n’a pas vraiment gagné de points dans cette rencontre, même s’il n’a pas commis d’erreur notable. Remplacé par Soler, en fin de match (75e) .

Ruiz (4,5) : de l’activité au sein du milieu de terrain en première période, avec beaucoup de duels gagnés (9) et un jeu tourné vers l’avant, en recherchant son trio d’attaque. Mais après la pause, dans le temps faible parisien, l’Espagnol a complètement disparu et a perdu pied face au pressing lillois. Remplacé par Danilo (75e) .

Verratti (3) : les semaines passent et Marco Verratti ne va pas mieux. En difficulté ses dernières semaines, l’Italien n’a pas pesé au sein du milieu de terrain et a perdu un total de dix ballons, ce dimanche. Il a ensuite tenté de venir prêter main forte à sa défense centrale, mais a commis beaucoup de fautes, dont un tirage de maillot sur Djalo, qui offrait un penalty aux Dogues.

Vitinha (5) : un bon début de match qui a été récompensé par une passe décisive, après une jolie combinaison avec Neymar. Il a été le plus actif au sein du triangle parisien et aurait pu s’offrir une deuxième passe décisive après une belle percée, mais Mbappé perdait son duel face à Chevalier (57e). Remplacé par Zaïre-Emery (75e), auteur d’une très bonne entrée.

Mbappé (7,5) : voir ci-dessus

Neymar (6) : une belle vista pour trouver Messi dans la profondeur (5e), avant de conclure du droit pour le but du break. Mais sa bonne première période a été ensuite gâchée par sa sortie sur blessure en début de deuxième acte. Sorti sur civière, il a été remplacé par Ekitike (51e), auteur d’une entrée compliquée.

Messi (5,5) : une première frappe contrée par Chevalier (5e), avant de disparaitre complètement tout au long de la rencontre. L’Argentin n’a pas pesé sur le match, mais il ne lui en a fallu qu’une pour sauver son match et même plus. Car il offre la victoire au Paris Saint-Germain et empêche Christophe Galtier et son club de s’enliser dans une crise de résultat. Son magnifique coup-franc a délivré le Parc des Princes.

Lille OSC

Chevalier (4) : l’international Espoir tricolore a réalisé une prestation mitigée. Vigilant sur la première situation de Messi où il bouche parfaitement son premier poteau (5e), il est malheureux sur la frappe de Mbappé qui passe entre ses jambes cinq minutes plus tard (11e). Sur le but de Neymar, il n’est pas assez souverain dans sa surface où il ne maîtrise pas sa sortie sur Vitinha (17e). En deuxième période, il est l’auteur de plusieurs arrêts précieux en fin de rencontre (83e, 84e) mais s’incline devant Mbappé (88e), puis sur un coup-franc de Messi (90+5e), où il peut certainement mieux faire.

La suite après cette publicité

Diakité (4) : il a fini dans les cordes face à la vitesse de Mbappé. Sur le dribble du Français qui mène au premier but, l’ancien Toulousain est spectateur, malgré une prise à deux avec Djalo (12e). Il entretient tout de même l’espoir de son équipe en réduisant l’écart d’un joli coup de tête (24e). Balle aux pieds, il n’a en revanche pas toujours été rassurant. Remplacé par Gudmunsson (66e)

Fonte (non noté) : en manque de rythme sur les premières minutes, notamment sur le but de Mbappé où il manque son intervention au départ de l’action (12e), l’international portugais est sorti sur blessure très tôt, avant d’être remplacé par Yorro (5) . Le jeune joueur de 17 ans s’est montré décomplexé et a été l’auteur de plusieurs bonnes interventions devant Mbappé et Neymar (35e, 37e), n’hésitant pas non plus à casser lignes avec ses passes. Il est par contre trop tendre sur le double contact de Bernat (84e) en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Djalo (4) : le défenseur de 22 ans a traversé plusieurs trous d’air. Mystifié par Mbappé sur le but du Français (12e), il est également bien trop loin de Neymar sur la réalisation du Brésilien. Avec la sortie sur blessure de Fonte, il a semblé être en manque de repères. C’est en revanche lui qui obtient le penalty lillois à l’expérience, après un tirage de maillot de Verratti (58e).

Weah (5) : dans ce rôle de latéral qui ne lui colle pas à la peau, l’Américain a manqué de repères sur le plan défensif. À l’image du deuxième but parisien, où il oublie Vitinha dans son dos (17e), et sur le dernier de Mbappé (87e) où il est spectateur. En revanche, il a été l’animateur de son couloir face à Pembélé. Auteur de la première frappe cadrée du match (1e), il a aussi délivré plusieurs centres dangereux (12e, 36e). Le Lillois le plus entreprenant offensivement, c’est problématique.

La suite après cette publicité

André Gomes (7) : c’est un joueur total, beau à voir évoluer lorsqu’il joue décomplexé de la sorte. Dans la lignée de ses prestations des dernières semaines, le milieu de terrain portugais a rayonné dans l’entrejeu. Auteur d’un centre téléguidé sur le but de Diakité (24e), l’ancien joueur d’Everton a récidivé sur une lumineuse ouverture pour Bamba (69e), délivrant ses deux premières passes décisives de la saison en Ligue 1. Bientôt de retour avec la sélection portugaise ?

André (3) : le capitaine lillois n’a pas été dans le ton de la rencontre. Englué dans la densité parisienne, il a peiné à exister et à aimanter les ballons comme il sait pourtant si bien le faire. Sur le but de Neymar, il oublie totalement le Brésilien au départ de l’action (17e). De nouveau en retard, c’est lui qui blesse l’ancien joueur du Barça au retour des vestiaires (48e). Dans le temps additionnel, il a étonnamment surgi avec plusieurs interventions de taulier (92e, 93e), avant de retomber dans ses travers et de concéder la faute qui mène au coup-franc de Messi (90+5e)

La suite après cette publicité

Angel Gomes (4) : le virevoltant milieu de terrain anglo-portugais a été branché sur courant alternatif (37e), ne pesant pas assez sur la rencontre. Auteur d’une belle action en solitaire après un dribble malin sur Ruiz en première mi-temps, il a ensuite perdu de nombreux ballons, parfois même dans son camp, mais heureusement sans frais. Dans le dernier tiers, il a également parfois manqué de justesse (64e). Remplacé par Virginius (88e)

Cabella (5) : l’ancien Montpelliérain est monté en régime au fil de la rencontre. En première mi-temps, il n’a pas toujours fait les bons choix comme sur une situation où il opte pour la frappe plutôt que de servir David (42e). Il a tout de même donné un bol d’air frais à son équipe sur plusieurs situations avec de belles inspirations dans les petits espaces. Remplacé par Baleba (88e).

La suite après cette publicité

Bamba (5,5) : il était à la recherche de son premier but de l’année 2023, il a choisi le moment idoine pour le trouver, et de quelle manière. S’il a semblé être sur la retenue en première période, l’ancien joueur de Saint-Étienne a activé l’interrupteur au retour des vestiaires. Souvent dans les bons coups, il a pu faire apprécier sa qualité de vitesse. Il a laissé pantois Donnarumma sur sa frappe surpuissante (69e).

David (5) : en première mi-temps, l’international canadien a avancé l’heure des vendanges. D’abord sur son premier face à face avec Donnarumma où il ne jauge pas assez la puissance de son lob (9e), puis sur sa double tentative sauvée par le portier italien (20e). Il a parfois été trop obsédé par le but (35e, 43e), mais difficile de lui reprocher tant il se montre efficace cette saison. S’il n’a pas sourcillé sur son penalty transformé (58e), il a trop peu participé au jeu de son équipe.