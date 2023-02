PSG : le boss de Chelsea a rencontré l’entourage de Neymar !

La suite après cette publicité

Quelques heures avant PSG-Bayern Munich, nous vous relations les envies toujours très pressantes du PSG de se séparer de Neymar. La révélation d’une rencontre entre le patron de Chelsea Todd Boehly et Nasser Al-Khelaïfi quelques heures avant la rencontre dans un hôtel prestigieux de la Capitale a donné encore un peu plus de poids à cette information exclusive. La prestation du joueur face au club munichois, son agacement encore très présent, son incapacité à faire des différences, n’ont fait que confirmer la tendance du moment, à savoir un possible départ du Ney l’été prochain.

Et alors même que Kylian Mbappé sonnait à la révolte et à la remobilisation de ses troupes en réclamant du sérieux et de l’application en insistant sur le fait «que chacun mange bien, dorme bien», la star brésilienne n’a visiblement pas écouté son coéquipier en s’affichant à un tournoi de poker le lendemain du match et en terminant dans un fast food très tard dans la soirée. Une nouvelle forme de rupture étalée sur les réseaux sociaux, sans aucune réserve de la part d’un joueur talentueux, capable de porter son équipe durant l’automne, mais capable de s’éteindre et de devenir un joueur lambda depuis son retour du Qatar et d’une élimination douloureuse pour le Brésil.

Todd Boehly prend les choses en main dans le dossier Neymar

Cet énième écart de conduite de l’ancienne star du Barça sera peut-être celui de trop. S’il a clamé à qui veut l’entendre ces derniers mois qu’il est très attaché au PSG et au club de la capitale, l’attaquant de 31 ans n’est toujours pas capable d’enchaîner une conférence de presse en français six ans après son arrivée et n’hésite plus à parler en coulisses d’un possible départ de Paris l’été prochain, lui qui a pourtant prolongé son bail il y a quelques mois jusqu’en juin 2027.

Si Manchester United a été évoqué comme une possible destination, c’est bel et bien Chelsea qui a avancé ces derniers jours. D’ailleurs, selon nos informations, Todd Boehly a rencontré directement l’entourage du joueur ces derniers jours. L’occasion pour l’homme fort de Chelsea, véritable fan du joueur, d’exposer le projet du club londonien au clan Neymar et de discuter des contours d’une possible arrivée estivale. Ils ont évoqué les différentes possibilités d’une venue de Neymar à Chelsea, à savoir un transfert ou une résiliation à l’amiable de contrat pure et dure.

L’objectif étant pour le PSG de se délester d’un joueur qui pose plus de problèmes qu’il n’en résout, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan financier (son lourd salaire plombe les finances du club et le laisse à la merci du fair-play financier, l’empêchant d’avoir les mains libres pour recruter). Neymar à Chelsea l’été prochain ? Difficile à dire. Mais les différentes parties y travaillent et y pensent en tout cas.

