Le PSG est en discussions concrètes avec Poissy pour son futur stade !

Depuis le refus catégorique de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes — stade historique du Paris Saint-Germain depuis les années 1970 — le club francilien a intensifié sa quête d’un nouveau site pour y construire une enceinte moderne, à son image et sous son contrôle total. Déterminé à franchir un cap en matière d’infrastructures, le PSG ambitionne de bâtir un stade de plus de 60 000 places, assorti d’un vaste complexe commercial et événementiel surnommé « PSG Land ». Dans ce contexte, plusieurs communes d’Île-de-France se sont dites prêtes à accueillir le futur "hub" du PSG, qui ne serait pas un simple stade, mais un complexe multifonctionnel à l’image des grands clubs comme le Real Madrid ou le Bayern Munich. Le club cherche un espace suffisant (environ 50 à 70 hectares) pour construire une enceinte de plus de 60 000 places, accompagnée de commerces, restaurants, hôtel, musée du club, fan zones, centre d’affaires et infrastructures logistiques. Parmi les sites potentiels, Massy (Essonne) et Poissy (Yvelines) – où le PSG a déjà implanté son Campus d’entraînement – figurent en bonne position. Gonesse (Val-d’Oise), qui cherche à relancer l’aménagement de la zone du Triangle de Gonesse après l’abandon du projet EuropaCity, est aussi en lice. Montigny-le-Bretonneux (dans les Yvelines), ou encore Saint-Denis, près du Stade de France, ont également été mentionnées. Ces municipalités y voient une chance de dynamiser leur territoire économiquement et symboliquement.

La semaine dernière, la presse avait d’ailleurs été invitée, par la ville de Ris-Orangis dans l’Essonne, à visiter un site d’une surface de 100 hectares qui englobe l’ancien hippodrome et l’ex-usine de LU-Danone, située à 25 kilomètres de la capitale, accessible avec les lignes D et C du RER, le Tram T12, l’autoroute A6, ainsi que les routes nationales N7 et N14. Le projet pourra possiblement jouir d’un renforcement des transports en commun dans le cadre du développement du Grand Paris. Ce dossier, sobrement intitulé «Objectif 2030», porte plusieurs avantages stratégiques pour le Paris Saint-Germain. Mais c’est à Poissy, déjà siège du nouveau Campus PSG ouvert en 2023, que les discussions semblent aujourd’hui les plus avancées. Adossée au site industriel de Stellantis, qui pourrait libérer une vaste surface excédentaire, Poissy réunit plusieurs critères-clés : proximité logistique, grande capacité foncière, et accès facilité par les axes autoroutiers et ferroviaires. L’heure est désormais à l’étude de faisabilité, mais les cartes pourraient bien se rebattre au profit de cette commune stratégique de l’ouest parisien. Le Parisien rapporte ce mardi que la ville de Poissy a répondu en prenant de l’avance sur le dossier : « Nous discutons et sommes prêts à lancer des études. Mais à date, le club n’a pas encore révélé sa décision », confirme un porte-parole du groupe automobile Stellantis.

Des discussions avancées avec Poissy !

Le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de déménager son stade à Poissy, une hypothèse désormais confirmée par Stellantis, propriétaire du vaste site industriel de la commune. Lors d’un comité social et économique extraordinaire, le groupe a annoncé être en discussion avec le club pour accueillir un nouveau stade sur les terrains de son usine. C’est la première fois que cette option est officiellement reconnue par les deux parties, même si le PSG précise qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. Ce projet s’inscrit dans la volonté du club de trouver un nouveau foyer après le refus de la mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, occupé depuis les années 1970. Poissy apparaît comme une option crédible et stratégique. La ville des Yvelines accueille déjà le centre d’entraînement du PSG inauguré en 2023, et bénéficie d’un réseau de transports complet : RER, SNCF, futur tramway et accès direct aux autoroutes A13 et A14. Le site Stellantis s’étend sur 170 hectares, bien au-delà des 50 hectares requis par le club pour son projet d’envergure baptisé « PSG Land », qui comprendrait un stade d’au moins 60 000 places ainsi que des équipements commerciaux et de loisirs. Ce potentiel foncier, couplé à une tendance globale à la réduction des surfaces industrielles, rend cette implantation réaliste selon Stellantis.

Toutefois, la perspective d’un tel projet suscite des inquiétudes, notamment sur l’avenir industriel du site. Stellantis affirme que la construction du stade ne compromettrait ni la production ni l’emploi, insistant sur la possibilité de reconfigurer les activités industrielles en diversifiant la production (emboutissage, batteries, pièces détachées). Le député Karl Olive souligne que la surface disponible permettrait de concilier les deux usages, d’autant plus que les effectifs ont fortement diminué depuis les années 1960. Le PSG, de son côté, insiste sur la nécessité que ce projet s’intègre dans un « projet de territoire » avec l’adhésion des acteurs locaux. Malgré l’optimisme affiché par certains élus, les syndicats, et notamment le syndicat majoritaire Sud, restent très prudents. Ils dénoncent l’absence de garanties concrètes pour les salariés, particulièrement au-delà de 2028, date à laquelle l’usine pourrait cesser la production de certains modèles. Les représentants des salariés demandent des engagements écrits sur le maintien des emplois et seront reçus par la maire de Poissy pour en discuter. Ce climat de tension sociale rappelle que derrière l’ambition du PSG se cachent des enjeux industriels, territoriaux et humains qui devront impérativement être conciliés pour que le projet voie le jour. L’heure est désormais à l’étude de faisabilité, mais les cartes pourraient bien se rebattre au profit de cette commune stratégique de l’ouest parisien.