Gabri Veiga tout proche de Porto

Ça risque de bouger à Porto cet été. Relégué par Benfica et le Sporting cette saison en championnat, le double vainqueur de la C1 a l’ambition de se renforcer, alors que le prodige Rodrigo Mora a, lui, été prolongé ces dernières semaines. Selon nos informations, c’est au milieu de terrain que du renfort pourrait arriver.

Le recrutement d’un milieu relayeur, six mois après le départ de Nico Gonzalez à Manchester City, a été érigé comme l’une des priorités de la cellule de recrutement portugaise. Et selon nos informations, c’est vers Gabri Veiga que Porto s’est tourné. Les discussions entre les deux parties sont avancées, et les négociations progressent positivement pour le joueur qui avait rejoint Al-Ahli (Arabie saoudite) il y a un an. Richard Rios était aussi sur la shortlist du club, mais l’accord n’est plus d’actualité aujourd’hui.