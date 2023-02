Le PSG se prépare aux départs de Neymar et Lionel Messi

La suite après cette publicité

Qu’est-ce que les dirigeants du PSG n’auront pas fait pour Neymar ? Ils ont brisé le record du transfert le plus cher en dépensant 222 M€ en 2017, ils lui ont offert un contrat pharaonique, lui ont pardonné ses envies de départ de 2019 et lui ont même prolongé son contrat malgré tous les déboires connus pour se lier jusqu’en 2027. Mais il semblerait que la donne ait changé dernièrement.

Les Qataris se lassent-ils de voir les mêmes problèmes apparaître, saison après saison, peu importe l’identité du coach ? Peut-être. « On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », prévenait Nasser Al-Khelaïfi en juin dernier pour marquer le début d’une nouvelle ère présumée. Aujourd’hui plus que jamais pourtant, le PSG est dépendant de ses trois stars offensives, n’a quasiment aucune alternative, et se retrouve le bec dans l’eau pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Messi, plutôt l’esprit à un départ

L’été dernier déjà, nous vous révélions que Luis Campos, intronisé conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, avait ouvert la porte à un départ. D’autant que le Brésilien semblait avoir compris que Kylian Mbappé n’était pas contre son départ pour avoir le champ libre. S’en était suivi une séquence assez tendue au mois d’août, entre penaltygate et tensions entre les deux hommes. Aujourd’hui, selon nos informations, l’état-major à Doha a fait son choix quant à l’avenir du numéro 10, et souhaite un départ à l’issue de la saison. Une volonté claire, renforcée ces dernières semaines par les prestations très décevantes du Brésilien, sans parler de son attitude problématique envers ses coéquipiers lors du match contre l’AS Monaco. Reste à savoir qui viendra taper à la porte pour le joueur de 31 ans et s’il sera enclin à changer d’air lui aussi.

L’autre dossier brûlant concerne la prolongation, ou non, de Lionel Messi. Ces derniers temps, il était souvent écrit que la tendance était à une prolongation de l’Argentin. Si elle n’est toujours pas écartée, cette hypothèse n’est actuellement pas celle privilégiée par la Pulga. Le champion du monde aurait plutôt un départ en tête. Il a encore évidemment le temps de changer d’avis, d’autant que le PSG, même s’il a bien évidemment maintenu un contact permanent avec le clan Messi, attendra le couperet de la Ligue des Champions pour se décider. Le cas des deux anciens Barcelonais pourrait au final être similaire, et alors là, le président du PSG pourra parler d’une nouvelle ère.

