Strasbourg : des offres de 60 M€ sont déjà arrivées pour Andrey Santos

En 2022, le FC Barcelone avait tenté de recruter un jeune talent prometteur de Vasco da Gama, Andrey Santos, en proposant une offre de 1,5 million d’euros, plus variables. À l’époque, Deco, alors conseiller externe de Joan Laporta, avait personnellement mené les négociations au Brésil, dans l’idée d’intégrer le milieu de terrain brésilien au Barça Atlètic. Mais le club carioca, conscient du potentiel du joueur, avait refusé. Aujourd’hui, trois ans plus tard, Andrey Santos brille en Ligue 1 avec le RC Strasbourg, où il est prêté par Chelsea, et s’est imposé comme l’une des révélations de la saison avec 11 buts et 5 passes décisives.

Transféré chez les Blues pour 12,5 millions d’euros en 2023, Andrey Santos est désormais estimé à 25 millions d’euros… mais des offres atteignant les 50 à 60 millions d’euros sont déjà sur la table selon Sport. Le Bayern Munich et plusieurs clubs de Premier League sont sur le dossier. Chelsea, confronté à un effectif surchargé, pourrait le vendre dès cet été. De plus, Carlo Ancelotti pourrait convoquer le joueur pour ses débuts à la tête de la sélection brésilienne, dont la liste sera dévoilée lundi. Un vrai coup dur pour le Barça, qui l’avait identifié très tôt, sans donc pouvoir conclure l’opération.