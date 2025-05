Real Madrid : la presse espagnole s’en prend déjà à Dean Huijsen

«Bournemouth peut confirmer que le défenseur Dean Huijsen rejoindra le Real Madrid après la conclusion de la saison 2024/25, l’équipe espagnole ayant activé une clause libératoire de 50 millions de livres sterling». Samedi dernier, Bourmemouth officialisait l’un des plus beaux coups du mercato estival 2025. À seulement 20 ans et après une petite saison en Premier League (3 buts, 1 passe décisive en 31 matches de championnat), Dean Huijsen débarque au Real Madrid. Une recrue de choix pour des Merengues si souvent handicapés par une défense aux abois et surtout décimée cette saison. Preuve en est : Dani Carvajal revient à peine d’une blessure au genou, Eder Militão est espéré pour la Coupe du Monde des Clubs pendant que David Alaba et Antonio Rüdiger ne seront pas disponibles avant la saison prochaine. Avec Huijsen, la Casa Blanca s’est offert un renfort talentueux et jeune, qui formera peut-être avec Raul Asencio la future charnière centrale du Real Madrid.

Une chose est sûre : Dean Huijsen mesure désormais tout l’impact de son arrivée dans la capitale espagnole. Son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a explosé… et les critiques arrivent plus vite aussi. Encensé pour sa saison réussie en Angleterre et ses débuts magistraux avec l’Espagne face aux Pays-Bas (2 sélections), Huijsen a appris à ses dépens que rien ne lui sera épargné. Car à Madrid, il devra rapidement répondre aux exigences d’un club bien décidé à oublier cette saison 2024/2025 vierge de tout trophée majeur hormis la Supercoupe d’Europe glanée durant l’été 2024. Hier, sa prestation difficile face à Manchester City (défaite 3-1 lors de la 37e journée) n’a donc échappé à personne.

Huijsen est désormais scruté de près

La presse catalane n’a d’ailleurs pas manqué de le pointer du doigt. « Première déception madridiste pour Huijsen. Le défenseur central hispano-néerlandais fait l’objet de toutes les attentions, en particulier dans la capitale, où il est attendu comme le sauveur de tous les maux défensifs qui ont frappé les Blancs cette saison. Erling Haaland et les meneurs de jeu de Manchester City l’ont mis constamment hors de sa position. Tout cela a eu une influence sur la performance de Huijsen, qui s’est montré plus anxieux et moins enthousiaste que d’habitude : imprécis dans ses relances, gardant le cuir plus longtemps que le jeu ne l’exigeait », écrit Sport qui n’a pas manqué de préciser que Huijsen était également impliqué sur l’ouverture du score mancunienne. Certains diront que les Catalans sont mauvais joueurs, mais il convient d’indiquer que la performance du jeune défenseur a aussi fait parler dans les colonnes de la presse madrilène.

« Huijsen souffre avec City. Le défenseur central n’a pas fait un bon match lors de la victoire de City, trois jours seulement après la confirmation de son transfert au Real Madrid. Son erreur a conduit au but de Bernardo Silva. On dit que « quand un joueur a la tête ailleurs, c’est qu’il est déjà parti ». C’est le cas de Dean Huijsen contre Manchester City. Trois jours après avoir annoncé son départ pour le Real Madrid, le défenseur central a connu l’un de ses matches les plus difficiles sous le maillot de Bournemouth. Huijsen, comme toute l’équipe d’Iraola, a été surclassé par une équipe de City », peut-on lire sur AS. « Dean Huijsen a joué son premier match avec Bournemouth après l’officialisation de son transfert au Real Madrid. Et la journée n’a pas été facile, avec un très mauvais match pour son équipe (3-1), qui a plombé le défenseur central de Malaga », souligne Marca de son côté. Dean Huijsen aura sans doute l’occasion de démontrer que ce match face à City n’était qu’anecdotique, mais le natif d’Amsterdam a pu constater qu’il est entré dans une autre dimension.