PSG : Kylian Mbappé, une soirée pour l’histoire !

La suite après cette publicité

Où s’arrêtera Kylian Mbappé ? Difficile de le dire mais la star parisienne semble bien déterminée à tout rafler sur son passage. À seulement 24 ans, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est d’ores et déjà en train de marquer l’histoire du Paris Saint-Germain. Auteur d’un doublé contre Lille puis de deux nouvelles réalisations dans le Classique face à Marseille, le week-end dernier, le Bondynois s’est (encore) montré décisif à l’occasion de la victoire des siens contre le FC Nantes (4-2) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Buteur dans les derniers instants de cette rencontre, l’ancien Monégasque totalise désormais 18 buts en championnat. Plus encore, avec 201 buts pour le PSG, il est devenu le seul et unique meilleur buteur de l’histoire du club.

Kylian Mbappé est seul sur le toit du PSG !

Acclamé par un Parc des Princes ivre de joie à l’issue de la rencontre, le numéro 7 du club de la capitale, félicité à distance par son président, a également profité de cet instant suspendu pour adresser un très joli message aux supporters lors d’une cérémonie organisée pour célébrer son record. Et pour cause. Si l’attaquant français a longtemps patienté avant de trouver la faille (7e, 45e, 52e, 73e, 89e), un tir puissant du gauche, sur un centre de Pembélé, l’a finalement propulsé au sommet d’un club. «C’est très spécial d’être ici. La dernière fois, c’était pour annoncer que je reste ici et là, je reviens ici pour être le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est un privilège de jouer pour ce club, le plus grand de France», confiait d’ailleurs l’intéressé sous les yeux ébahis des fans.

À lire

PSG : Christophe Galtier réagit au record de Kylian Mbappé

Décisif sur le terrain, parfait dans sa communication et tout simplement humain au moment d’adresser quelques mots et d’échanger son maillot avec Ignatius Ganago, endeuillé après avoir perdu sa fille Chloé, décédée d’une maladie à l’âge de 5 ans, Mbappé s’est ensuite dirigé vers la salle de conférence de presse où seuls les coachs sont logiquement conviés. Symbole d’une soirée à part. Face aux journalistes, l’international français (66 sélections, 36 buts), le sourire jusqu’aux oreilles, arborait fièrement son trophée de meilleur buteur de l’histoire du club. Seul sur son trône mais toujours aussi professionnel que sa «journée de boulot» accomplie en terres marseillaises, il n’oubliait pas de rappeler l’essentiel : un huitième de finale retour décisif face au Bayern Munich, prévu mercredi soir à partir de 21 heures. «Je suis déjà tourné vers le match de mercredi. J’ai profité avec le public, c’était vraiment spécial. Je remercie l’ensemble des personnes qui sont restées et qui ont applaudi. Mais il faut vite passer à autre chose. Il y a une grande rencontre qui nous attend mercredi. On va là-bas avec un objectif clair», lançait ainsi l’intéressé avant d’insister.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich reste en ligne de mire !

«C’est un bon moment pour moi mais pour l’équipe, le bon moment, ce sont les trois victoires consécutives après notre défaite face au Bayern (0-1, le 14 février). Je suis heureux mais l’important c’est que l’équipe se soit remis la tête à l’endroit. On est prêts à relever le défi qui nous attend mercredi à Munich.» Relancé sur ses objectifs futurs, Mbappé a par ailleurs rappelé à la concurrence qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Au sommet d’un club, le crack du football français espère désormais se hisser sur le toit du monde. «Bien sûr, le Ballon d’Or est toujours un objectif. Pour un joueur de ma catégorie, c’est quelque chose que j’ai en ligne de mire mais ce n’est pas la priorité du moment, ni la période. Ça reste dans un coin de ma tête, c’est normal. Si ça continue, on ne sera pas très loin.»

«Ce sont des moments spéciaux comme ça qui feront date, on joue pour ça, pour laisser son nom dans l’histoire. On se souviendra de moi ici». Compétiteur dans l’âme, le Français de 24 ans concluait finalement sa soirée avec une pointe d’ironie. «Si le résultat de mercredi peut avoir une incidence sur mon avenir à Paris ? Je ne pense pas. Si j’avais lié mon avenir à la C1 - et sans manquer de respect au PSG - je serais parti très loin. Je suis très heureux ici et je ne pense à rien d’autre que faire les beaux jours du PSG». Oui, Kylian Mbappé ose tout et rien ne semble être en mesure de l’arrêter. Le Bayern Munich est prévenu, un dévoreur de records est en approche…