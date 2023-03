PSG : les confessions de Kylian Mbappé sur son avenir

La suite après cette publicité

L’été dernier, Kylian Mbappé s’était exprimé devant tout le Parc des Princes pour officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en 2025. L’international français a préféré rester à Paris plutôt que de partir au Real Madrid. «Je suis très content de continuer l’aventure, de rester en France, à Paris, dans ma ville, j’ai toujours dit que Paris était ma maison», avait-il déclaré. Mais seulement quelques mois plus tard, l’international français a franchi un nouveau cap en devenant le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (201).

Dans une ambiance de folie, où il a été salué comme une rockstar internationale, l’attaquant parisien s’est exprimé devant son public, à l’occasion d’une cérémonie pour célébrer son record, qu’il s’est offert contre le FC Nantes (4-2). «Bonsoir à tous, c’est très spécial d’être ici. La dernière fois, c’était pour annoncer que je reste ici et là, je reviens ici pour être le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est un privilège de jouer pour ce club, le plus grand de France».

Kylian Mbappé taquine l’Olympique de Marseille

«Égaler Edinson Cavani au Vélodrome c’était important, c’était important de remettre l’église au milieu du village. C’était important de marquer devant vous, devant les coéquipiers, en l’absence du président malheureusement, devant la famille, les amis et plus que tout : les supporters qui m’ont beaucoup aidé depuis que je suis arrivé ici», a ajouté l’attaquant aux 201 buts, avec le PSG.

Kylian Mbappé a également ajouté quelques mots sur son avenir, avant de rappeler que l’essentiel était d’assurer la qualification sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi. «L’avenir ? Toujours plus haut, tant que c’est ici, il n’y aura pas de problèmes, ça commence dès mercredi où on va essayer de ramener la qualification et le titre. Le fait de mettre le 200e sur la terre ennemie, c’était important», en référence à son doublé inscrit au Vélodrome (3-0), dimanche dernier.