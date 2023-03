PSG - Nantes : les notes du match

La suite après cette publicité

Après le match nul entre Lens et Lille dans le Derby du Nord (1-1), la 26ème journée de Ligue 1 se poursuivait et s’achevait avec une nouvelle confrontation excitante entre le Paris Saint-Germain et Nantes au Parc des Princes. En pleine crise il y a une semaine de cela, le club parisien abordait la rencontre avec un peu plus de sérénité après s’être relancé face à l’Olympique de Marseille dimanche dernier (3-0). Et c’est bien pied au plancher que les joueurs de Christophe Galtier commençaient ce match. Kylian Mbappé s’illustrait rapidement en reprenant de volée un centre de Nordi Mukiele mais Alban Lafont repoussait le danger et l’attaquant parisien était toutefois signalé en position de hors-jeu (7e). Quelques minutes plus tard, une nouvelle attaque initiée sur l’autre flanc faisait mouche.

A la suite d’un centre de Nuno Mendes, Lionel Messi devançait Pallois pour tromper le portier nantais (11e, 1-0). Les Parisiens continuaient de mettre la pression pour doubler la mise. A la suite d’un cafouillage dans la surface des Canaris, Jaouen Hadjam marquait contre son camp sous la pression de Nordi Mukiele (17e, 2-0). Alors qu’Alban Lafont réalisait une belle parade face à Nuno Mendes (23e), les coéquipiers de Kylian Mbappé commençaient à baisser le pied et se faisaient punir. Ludovic Blas profitait des errements de Gianluigi Donnarumma pour réduire l’écart (31e, 2-1) puis Ignatius Ganago détournait un corner de Mollet qui lobait tout le monde et terminait sa course au fond des filets (38e, 2-2). Au retour des vestiaires, les deux équipes revenaient avec les mêmes intentions.

Les Parisiens continuaient à se projeter rapidement pour amener le danger dans la surface de réparation adverse, mais avec moins de réussite qu’en première période comme sur les actions de Lionel Messi (48e) et Nordi Mukiele qui n’arrivait pas à trouver Kylian Mbappé dans la surface d’Alban Lafont (52e). Même son de cloche pour les Nantais qui profitaient de la moindre erreur des Parisiens pour partir en contre-attaque sans arriver à inquiéter le portier italien du PSG. Il fallait attendre l’heure de jeu pour voir une belle situation dans ce deuxième acte. Alors que Vitinha testait le gardien français une nouvelle fois (59e), Danilo Pereira profitait d’un très bon centre de Kylian Mbappé pour envoyer un coup de casque au fond des filets nantais (60e, 3-2). Ignatius Ganago tentait bien de sonner la révolte mais sa frappe terminait dans les bras de Gianluigi Donnarumma (61e). Toujours très offensif, le PSG continuait d’accentuer sa pression sur le but nantais lorsque Lionel Messi lançait Nordi Mukiele et que le latéral parisien était accroché par Jaouen Hadjam, pris de vitesse, aux abords de la surface (63e).

L’arbitre de la rencontre, M. Jérémy Stinat, sifflait pénalty sans hésiter puis revenait finalement sur sa décision après avoir écouté son oreillette (66e). Lionel Messi se chargeait de tirer le coup franc et tombait sur un grand Alban Lafont (67e). Dans une fin de rencontre très animée, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Après un retour salvateur de Nuno Mendes dans les pieds d’Ignatius Ganago (68e) et une frappe de Kylian Mbappé qui effleurait le poteau (73e), Warren Zaïre-Emery forçait le portier nantais à réaliser la parade (74e). A noter les blessures inquiétantes de Nordi Mukiele et Marquinhos qui devaient céder leur place (76e). La rencontre s’animait de plus en plus et le PSG commençait à se rapprocher d’une nouvelle réalisation (89e). Juste avant le coup de sifflet final, Kylian Mbappé devenait le meilleur buteur du PSG en marquant à son tour (90e+2, 4-2). Grâce à cette victoire, le club parisien conforte sa place sur le trône de la Ligue 1 avant de retrouver le Bayern Munich en Ligue des Champions lors des 8èmes de finale retour.

L’homme du match

Mbappé (7,5) : ce n’était pas son plus beau match sous les couleurs franciliennes, mais il s’est encore montré à la hauteur pour rendre son match historique. Toujours recherché par Messi, il a logiquement été le plus dangereux tout au long de la partie. Il a offert le troisième but à Danilo, d’un superbe centre, pour permettre au PSG de repasser devant. Sa belle soirée a été garnie par un nouveau but, son 201e sous les couleurs du Paris SG. Un record absolu dans l’histoire du club de la capitale.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (3) : comment expliquer les sursauts de concentration du Paris Saint-Germain ? Alors que tout allait pour le mieux, le portier italien s’est complètement troué sur sa ligne et a offert la réduction du score à Blas. Derrière, piégé par le rebond, il repoussait maladroitement plein axe. Une action à l’origine du but égalisateur nantais, en première période.

- Mendes (6) : sur le plan offensif, Nuno Mendes confirme de jour en jour. Outre ses belles combinaisons avec Mbappé et Messi, il a d’abord mis à l’épreuve Lafont (23e), avant d’offrir une passe décisive pour Messi. Il est également l’auteur de la passe puissante contrée par Hadjam dans son propre but. Défensivement, il a réalisé un énorme retour sur Ganago, qui filait seul face à Donnarumma (68e).

- Marquinhos (5) : le Brésilien a paradoxalement réalisé une première partie correcte, malgré deux buts encaissés en quelques minutes. Trois dégagements et deux tirs bloqués à compter, mais c’est surtout sa sortie sur blessure qui va agiter les prochains jours de Christophe Galtier et du staff parisien, cinq jours avant la réception du Bayern Munich. Il a été remplacé par Batshiabu (78e).

- Ramos (4,5) : moins serein que Marquinhos, il a parfois montré quelques lacunes dans les duels en début de partie. Pas d’erreur à signaler, mais on ressent une certaine fébrilité physique qui n’aide pas la défense du PSG (Quatre duels perdus). En revanche, comme à son habitude, on l’a souvent vu jouer haut, notamment lors du premier but de Messi.

- Mukiele (5,5) : assez haut dans le temps fort parisien, il a obligé Hadjam à marquer contre son camp. Avant de réaliser une percée après la pause et d’oublier Mbappé, complètement seul en retrait. Sur le plan défensif, il est fautif sur le deuxième but en raison d’un mauvais marquage de Ganago, sur le corner égalisateur. Touché après un retour tardif d’Hadjam, il a cédé sa place au profit de Soler (70e)

- Ruiz (5,5) : un joli travail de conservation de balle, avant de servir Mendes sur le premier but. Il est également présent sur le deuxième but parisien, mais rate son duel aérien au moment de l’égalisation. Du joli travail offensif et quelques ballons récupérés dans ses replis défensifs (5).

- Danilo (6) : légèrement fautif sur le deuxième but, après un marquage manqué sur Pallois, il s’est montré intéressant, tout au long de la partie, devant la défense parisienne. Sans être vraiment flamboyant, le Portugais a réalisé un bon match et a été récompensé en inscrivant le troisième but parisien. De quoi confirmer sa belle forme du moment.

- Vitinha (5,5) : il a laissé un peu trop d’espace à Blas au moment de la réduction du score, même s’il reste difficile de le désigner comme fautif. En revanche, il a réussi à casser le milieu de terrain nantais et à jouer intelligemment avec ses partenaires (96% de passes réussies), notamment Lionel Messi (45e). Il s’est même offert une belle frappe lointaine, qui n’a pas inquiété Lafont (59e).

- Zaïre-Emery (5) : il n’a pas tout réussi et a même parfois réalisé les mauvais choix, mais le jeune Parisien de 16 ans apporte surtout un profil offensif que ne possède pas le Paris Saint-Germain dans son milieu de terrain. Il a d’ailleurs beaucoup été recherché par Messi et Mbappé. Remplacé par Pembélé (86e), qui s’est bien battu pour offrir à Kylian Mbappé son 201e but sous les couleurs du PSG.

- Messi (7) : un match décisif de la part de l’Argentin, qui a ouvert le score et s’est montré juste dans ses choix. Il n’a pas toujours tout réussi, mais il a réalisé un match abouti. Avec des statistiques.

- Mbappé (7,5) : voir ci-dessus

FC Nantes

- Lafont (4,5) : le gardien français ne pouvait pas plus mal entamer sa rencontre en encaissant deux buts en 20 minutes. Sur l’ouverture du score, il peut mieux faire sur la frappe de Messi. Sur le second, il réalise un arrêt exceptionnel, avant d’être malchanceux sur le CSC d’Hadjam. Il ne peut cependant rien faire sur le coup de tête de Pereira. Le portier de 24 ans a sorti quelques parades de grande classe après la pause (68, 75e), mais subit une quatrième sentence face à Mbappé. Une soirée à oublier pour l’ancien joueur du TFC.

- Centonze (3) : le piston droit est, comme son équipe, mal rentré dans son match. C’est lui qui perd la balle sur le deuxième but du PSG. Il a su se remobiliser ensuite quand son équipe est revenue au score. En première mi-temps, il a plutôt réussi à contenir les fulgurances de Mbappé. Malheureusement pour lui, il a subi la loi du champion du monde 2018 en le laissant trop facilement centrer sur but de Danilo Pereira.

- Castelletto (3) : dépassé dans les premières minutes où les deux buts viennent de son côté de la défense, il s’est remis sur le droit chemin au fil des minutes. Avec Centonze, ils ont bien canalisé la menace Mbappé lors des 45 premières minutes. Il perd son duel dans les airs face à Pereira sur le troisième but du PSG et il est spectateur sur le 201e but de Mbappé.

- Girotto (5,5) : bien que son équipe soit menée 2-0 très rapidement, il n’a jamais paniqué et a su remobiliser ses troupes. Parmi ses compères en défense centrale, le Brésilien a été celui qui montrait le plus de sérénité en gagnant pas mal de duel aérien et en dégageant souvent des ballons dangereux dans la surface. Le patron des Canaris malgré la défaite.

- Pallois (3,5) : le défenseur central français commence très mal sa prestation en étant fautif sur l’ouverture du score, où il est trop passif face à Messi. Comme ses partenaires, il s’est remis sur le droit chemin après la réduction du score de Blas. Mais il semblait souvent dépasser par les événements face à la vista des Parisiens. Remplacé par Joao Victor (70e), qui ne rentrait pas au meilleur des moments.

- Hadjam (4) : match en dents de scie pour le jeune piston gauche de 19 ans. S’il était souvent en difficulté du point de vue défensif où il a laissé trop de champ à aux attaquants parisiens, il n’a pas hésité à venir aider ses attaquants en proposant pas mal de solutions. Il est malheureux sur son CSC alors qu’il était au duel avec Mukiele. Il aurait pu offrir un pénalty à l’adversaire après une faute grossière sur Mukiele. Remplacé par Mostafa Mohamed (70e), qui lui aussi à déborder plusieurs fois sur le flanc gauche.

- Moutoussamy (3) : le milieu de terrain de 26 ans n’a pas eu d’influence dans l’entrejeu en première mi-temps. Il a perdu plusieurs ballons dangereux près de sa surface de réparation. Il n’a pas permis aux siens de respirer face au pressing des hommes de Galtier. Au retour des vestiaires, il n’a pas amélioré sa performance en subissant bien trop les évènements.

- Sissoko (4) : comme son compère au cœur du jeu, il n’a pas fait le poids face au milieu de terrain du club de la capitale. L’ex-international français a quand même effectué plusieurs sorties balles en puissance, comme il savait si bien le faire par le passé. Sa condition physique s’est détérioré au fil des minutes. Remplacé par Evann Guessand (81e), qui n’a pas pesé lors de son entrée en jeu.

- Mollet (3,5) : l’ancien montpelliérain a longtemps souffert de la comparaison avec Blas. A contrario du meneur de jeu des Canaris, il a mis du temps à avoir de l’influence sur le secteur offensif de Nantes. Son tir flottant à la 37e minute l’a enfin fait rentrer dans sa rencontre. Mais il est retombé dans ses travers après la pause en étant trop discret. Remplacé par Moses Simon (70e), qui n’a pas apporté le danger dans l’arrière garde du PSG.

- Blas (6,5) : l’éclaircie nantaise dans cette nuit au Parc des Princes. Alors que son équipe était dans de sales draps après une demi-heure de jeu, il a sonné la révolte nantaise d’une inspiration splendide (31e), bien aidé toutefois par le mauvais placement de Donnarumma. Le numéro 10 a aussi permis à son équipe de se sortir régulièrement du pressing parisien. Il n’a pas été avare en efforts défensifs en venant aider ses coéquipiers. Un continuant d’aligner de telle performance, plusieurs grosses écuries risquent de s’intéresser sérieusement à son profil.

- Ganago (5) : l’avant-centre camerounais aurait pu sombrer dans cette rencontre qui s’annonçait bien compliquée pour lui. Mais malgré le très peu de ballons touchés, chacune de ses prises de balles ont été efficientes. C’est lui qui remet les compteurs à zéro sur corner après une tête chanceuse. Il a disparu en deuxième mi-temps. Remplacé par Marcus Coco (81e), qui ne s’est pas créé de situation de but.