PSG : fin de saison pour Neymar !

Neymar et les blessures en hiver, une histoire classique au Paris Saint-Germain. Si son hygiène a souvent été évoquée, l’attaquant brésilien a aussi fait preuve de malchance et d’une certaine fragilité au niveau de sa cheville. C’est d’ailleurs ce qui lui est arrivé le 19 février dernier lors de la réception de Lille au Parc des Princes. Suite à un duel dans le rond central avec Benjamin André, le joueur formé à Santos s’est écroulé de douleur sur la pelouse avant de sortir sur civière au profit d’Hugo Ekitike.

Un nouveau coup dur regrettable pour le vainqueur des Jeux olympiques 2016 qui a depuis manqué les rencontres contre l’Olympique de Marseille (3-0) et le FC Nantes (4-2). Alors que le joueur faisait son possible pour revenir au plus vite afin de défier le Bayern Munich ce mercredi en 1/8e de finale retour de Ligue des Champions, Christophe Galtier avait un discours bien moins rassurant : «Achraf s’est entrainé il y a 48h de manière individuelle à cause d’une blessure qui date de la Coupe du Monde. Il a fait une séance avec le groupe, le but c’est qu’il soit disponible pour le groupe contre le Bayern. On le gère normalement. Il s’entrainera normalement les prochains jours. Neymar sera forfait. Je pense qu’il sera forfait pour le Bayern.»

Trois à quatre mois d’absence

Le technicien français a bien eu raison puisque la star brésilienne ne se produira pas sur la pelouse de l’Allianz Arena ce mercredi. En effet, dans un communiqué le club francilien a annoncé la durée de son indisponibilité. Et celle-ci est plus ou moins synonyme de fin de saison pour l’ancien du FC Barcelone. «Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années.»

«Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif» peut-on ainsi lire. Le PSG va donc devoir continuer à apprendre à vivre sans Neymar…

