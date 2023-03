PSG : Galtier peu rassurant concernant Neymar

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse avant la réception du FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, Christophe Galtier, qui n’a pas souhaité s’exprimer sur le cas Achraf Hakimi, a donné des nouvelles de Neymar. Le technicien du PSG a notamment confirmé le forfait du Brésilien face aux Canaris avant de se montrer peu rassurant concernant la présence de l’ancien attaquant du FC Barcelone face au Bayern Munich.

«Achraf s’est entrainé il y a 48h de manière individuelle à cause d’une blessure qui date de la Coupe du Monde. Il a fait une séance avec le groupe, le but c’est qu’il soit disponible pour le groupe contre le Bayern. On le gère normalement. Il s’entrainera normalement les prochains jours. Neymar sera forfait. Je pense qu’il sera forfait pour le Bayern.»

