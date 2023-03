PSG : Galtier évoque la vie sans Neymar

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de recevoir le FC Nantes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est confié sur la dynamique positive actuelle des siens. L’occasion notamment pour le technicien parisien de revenir sur la vie sans Neymar, blessé et forfait face à l’OM. En l’absence du Brésilien, l’ancien coach des Aiglons a tenu à souligner l’équilibre de l’effectif.

«Sur les deux prochains matchs, on aura pas Ney disponible. Le travail des deux devant mais aussi derrière, j’ai vu le bloc bien plus compact, remporté plus de duels. Avec l’absence de Ney - au lieu d’avoir deux milieux et trois offensifs -, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non. Il faut partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c’est quand même une absence préjudiciable pour nous.»

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 60 25 19 3 3 62 23 39 13 Nantes 28 25 6 10 9 25 30 -5

