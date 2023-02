OM-PSG : un Lionel Messi magistral en mode Ligue des Champions

Lionel Messi monte en pression. Depuis son retour de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, auréolé d’un titre de champion du monde acquis avec la manière, l’international argentin de 35 ans peinait à retrouver le niveau qui était le sien avant le Mondial, et même pendant la compétition planétaire. Le public du Parc des Princes a eu du mal à retrouver le génie dans le jeu de son n°30, souvent nonchalant, comme à son habitude, courant très (trop) peu et ne faisant que peu de différences balle au pied.

Sa prestation contre le Bayern Munich (0-1), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, avait été énormément pointée du doigt. Certains sont même allés jusqu’à dire que l’aventure de la Pulga, dont le contrat expire en juin prochain à Paris, devait s’écrire loin de la capitale française. Mais le déplacement du Paris SG à Marseille, ce dimanche (victoire 3-0 au Vélodrome), va probablement faire taire beaucoup de bouches.

Messi taille patron

L’ancienne star du FC Barcelone, créditée d’un 8,5 dans nos colonnes, a véritablement ébloui cette affiche de prestige de toute sa classe. Son pied gauche a fait des ravages. Lionel Messi a même prouvé que sa complicité avec Kylian Mbappé était meilleure au fil des minutes passées ensemble sur le pré. La preuve, l’Argentin a donné deux passes décisives au natif de Bondy (Messi est meilleur passeur de L1), qui lui a rendu la pareille sur son but à bout portant (son 700e but en club en carrière). Voilà les 2 hommes à 9 passes décisives échangées en L1 cette saison, un record.

S’il a un peu levé le pied en fin de partie, et qu’il aurait pu y aller de son doublé (32e) et même d’un triplé d’offrandes si KM7 n’avait pas loupé le coche (39e), Leo Messi a tout bien fait ou presque au Vélodrome, ne ratant que peu de transmissions et se faufilant dans la défense à merveille. Alors forcément, cette performance de patron arrive au meilleur des moments, dans une ambiance hostile, face à une équipe mettant de l’intensité, dans un grand match. Une sorte de répétition générale idéale pour le septuple Ballon d’Or, qui va devoir confirmer et qui sera attendu au tournant sur la pelouse du Bayern Munich, le 8 mars prochain, en C1.