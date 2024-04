OM-Lens: le groupe de Jean-Louis Gasset sans Chancel Mbemba

Avant de mettre le cap sur la Ligue Europa et la réception de l’Atalanta Bergame, l’Olympique de Marseille affronte le RC Lens ce dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Face aux Nordistes, les Marseillais n’ont pas le droit à l’erreur et doivent aller chercher les trois points pour rester au contact du top 6. Pour ce choc, Jean-Louis Gasset a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Outre l’absence de Faris Moumbagna, suspendu en raison de deux cartons jaunes écopés contre Nice en milieu de semaine, le technicien olympien serait également privé de Chancel Mbemba. Même son de cloche pour Valentin Rongier, Quentin Merlin, Bamo Meïté ou encore Bilal Nadir, laissés à l’infirmerie. Absent face aux Aiglons, Ismaïla Sarr sera de la partie contre les Sang et Or tout comme les jeunes Bakola et Daou.

Le groupe de l’OM :

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Garcia, Daou, Gigot, Clauss

Milieux : Ounahi, Kondogbia, Gueye, Veretout, Harit, Onana

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Bakola, Sarr

