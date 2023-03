Mercato : les 6 joueurs que veut recruter le PSG pour mieux entourer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il va y avoir du mouvement cet été à Paris. Après l’énorme échec européen face au Bayern, le club de la capitale n’a pas vraiment rassuré samedi soir malgré la victoire 2-1 en terres brestoises. Les Franciliens ont - du moins par rapport aux autres cadors européens - un effectif bien trop limité, du moins au niveau du banc de touche, et vont donc remettre une pièce dans la machine cet été pour renforcer les points faibles de l’équipe. Et ce, même s’il y a toujours cette contrainte liée au fair-play financier.

Le quotidien AS, via son correspondant à Paris, fait le point ce week-end. D’abord, il revient sur les pistes explorées par le club de la capitale. Des joueurs que veut recruter le Paris Saint-Germain pour mieux entourer Kylian Mbappé, puisque les Parisiens veulent construire autour de l’ancien monégasque. On retrouve donc Milan Skriniar, mais aussi Pau Torres, le défenseur de Villarreal, dont le nom est sorti récemment.

Un budget un peu restreint

Le média confirme que c’est du sérieux pour le défenseur espagnol, qui pourrait par exemple remplacer son compatriote Sergio Ramos si ce dernier venait à partir au terme de son contrat. Au milieu, Bernardo Silva est l’objectif numéro 1. Pour les postes offensifs, le journal espagnol confirme le nom de Rayan Cherki, de Gonçalo Ramos, mais aussi du Napolitain Victor Osimhen, auteur d’une saison exceptionnelle. Six joueurs - même si logiquement tous ne viendront pas - qui ajouteraient de l’épaisseur à cet effectif globalement peu fourni, et permettraient au PSG et à Mbappé de vraiment viser ce Graal qu’est le sacre en Ligue des Champions.

Cependant, pour rappel, le PSG n’aura pas forcément un énorme budget mercato. Un montant de 80 millions d’euros qui pourra être revu à la hausse avec la vente de certains joueurs. Même s’il est vrai qu’actuellement, le club de la capitale n’a que peu d’indésirables ayant une valeur marchante intéressante. Neymar pourrait cependant rapporter un petit billet et libérer de la masse salariale au passage, même s’il faut signaler qu’il n’y a pas énormément de prétendants pour l’instant…