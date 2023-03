Le PSG connaît déjà le montant de son enveloppe pour le mercato !

La suite après cette publicité

Les échecs se répètent d’année en année en Ligue des Champions, et à chaque mercato, le PSG espère enfin avoir réalisé les bonnes opérations pour corriger le tir. Une fois encore, le club de la capitale va devoir reconstruire son effectif et essayer de se séparer de certains éléments. On pense évidemment à Neymar, qui n’était déjà plus désiré l’été dernier, mais dont personne ne veut. Le cas Messi sera également à trancher, lui qui arrive en fin de contrat.

L’Argentin touche un salaire annuel d’environ 40 M€. À lui seul, le septuple Ballon d’Or paralyse une partie de la masse salariale du PSG. S’il fut question au début de l’hiver d’une prolongation de la Pulga, la nouvelle élimination en 8e de finale de C1, et son faible niveau affiché sur le terrain ont sans doute acté son départ en fin de saison. Se séparer d’un joueur avec d’aussi grands émoluments permettrait de faire de la place pour renouveler l’effectif.

Une enveloppe de 80 M€ à prévoir pour le mercato d’été

À l’inverse, certains éléments prêtés cette saison devraient revenir à partir de cet été car les options d’achats ne seront pas activées. On pense bien sûr à Julian Draxler (Benfica), Georginio Wijnaldum (AS Rome) et Leandro Paredes (Juventus Turin). Les vendre ou les prêter à nouveau permettrait de faire entrer de l’argent dans l’enveloppe mercato du champion de France. Celle-ci avoisinerait les 80 M€ insiste L’Equipe, comme l’an dernier, et évoluerait en fonction des départs à venir.

Hier, le quotidien sportif évoquait certains dossiers futurs ou même déjà activés en vue de la saison prochaine. Outre Milan Skriniar, qui devrait arriver libre, le quotidien parle de pistes comme Pau Torres, Ibrahim Sangaré ou encore Bernardo Silva pour ne citer qu’eux. Mais avec 80 M€, difficile de bouger sur tous ces dossiers, d’autant que le club est dans le viseur de l’UEFA après les importants déficits des dernières saisons. Celle-ci lui a déjà imposé une amende 65 M€, dont 55 avec sursis, en septembre dernier et a passé un accord avec la direction pour qu’elle réduise de manière importante la voilure afin de limiter ces déficits dans les trois ans.