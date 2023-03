L’avenir de Leo Messi s’écrit en pointillé au PSG

La suite après cette publicité

«La seule chose qui m’importe cette saison, c’est de gagner le championnat, et après on verra.» Kylian Mbappé a conclu sa soirée comme cela après la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le numéro 7, sous contrat jusqu’en 2024 avec une option d’un an, a émis un petit doute quant à la suite à donner à sa carrière. Cette interrogation peut s’entendre après les nombreux échecs en C1, même avec un certain Leo Messi comme partenaire. L’avenir de l’Argentin s’évalue également, lui dont le salaire paralyse les comptes du club.

C’est carrément à la fin du mois de juin que son bail s’arrête dans la capitale française. La défaite d’hier soir rend très hypothétique son futur en France. Il était venu pour optimiser ses chances lors de la Coupe du Monde en décembre dernier. Cette mission est réussie mais pour ce qui est de la coupe aux grandes oreilles, la Pulga en est toujours arrêtée à 4. Pire encore, depuis qu’il est au PSG, il est sorti deux fois dès les 8es de finale. À 35 ans, et sans une équipe construite pour lui, il n’est plus capable de faire basculer un match seul.

À lire

PSG : Sergio Ramos sort du silence après la polémique !

Un avenir très hypothétique au PSG

Il a même terriblement souffert en Bavière. L’ancien du Barça n’a pas résisté à l’intensité et à l’impact physique mis par les Allemands, Leon Goretzka en tête. Cela devrait également ouvrir les yeux de la direction parisienne, laquelle verse environ 40 M€ par an à la star. cela tombe bien, Nasser Al-Khelaïfi veut faire le ménage à tous les étages. Avant le Mondial au Qatar, il était question d’une prolongation. Après, le dossier s’est peu à peu ralenti. Aujourd’hui l’affaire est même au point mort, surtout parce que le clan de l’Argentin a freiné des quatre fers. Entre temps, quelques courtisans se sont signalés, ce qui a amené à faire réfléchir.

La suite après cette publicité

Le Barça tente de le faire revenir grâce à Xavi mais n’a pas vraiment les moyens de ses ambitions. Al Hilal en Arabie Saoudite joue sa chance avec une offre mirobolante, quand le joueur espère rester encore un moment en Europa. L’Inter Miami et Newell’s savent donc à quoi s’en tenir mais les informations ne vont pas toutes dans le même sens. Dans The Athletic, une source affirme qu’un accord se rapproche avec le champion du monde 2022. La franchise américaine propose un cadre sportif et de vie très alléchant, tandis que le club argentin offre là une histoire utopique, digne d’un conte pour enfant. Messi a les cartes en main mais son futur avec le PSG s’est d’un seul coup assombri dans le ciel munichois. D’aucuns diront peut-être que c’est mieux ainsi.