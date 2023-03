Mercato PSG : Lionel Messi a reçu une proposition surprenante

La suite après cette publicité

Lionel Messi a vécu une sacrée semaine. Dimanche, l’Argentin était de la partie lors de la victoire du Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (3-0). Il a régalé avec notamment un but au compteur. Le lendemain, la Pulga a vécu une autre belle soirée. En effet, le septuple Ballon d’Or a remporté le trophée de joueur de l’année lors de la cérémonie FIFA-The Best. Une nouvelle distinction individuelle pour l’ancienne star du FC Barcelone. Un élément dont l’avenir n’est toujours pas réglé.

Ce, alors que son contrat au PSG prendra officiellement fin le 30 juin prochain. Initialement, le footballeur de 35 ans devait se décider après la Coupe du Monde. Mais le Mondial est terminé depuis plus de deux mois et Messi n’a toujours pas officiellement tranché. Les pensionnaires du Parc des Princes espèrent toujours qu’il prolongera. Alors que la tendance était plutôt positive, il semble que l’Argentin ait changé d’avis. Comme expliqué sur notre site, il penche à présent pour un départ en fin de saison. Mais où ?

À lire

PSG : le nouveau choix fort de Lionel Messi pour son avenir

Un prétendant saoudien pour Messi

L’Inter Miami, qui a dragué ouvertement la Pulga, est un candidat sérieux à sa venue. Récemment, le FC Barcelone est revenu dans la course puisque le père de Lionel Messi se serait entretenu avec le président Joan Laporta, qui n’a jamais caché son désir de faire revenir l’Argentin. Un sentiment que partage Xavi, qui aimerait compter sur lui. Enfin, son ami Kun Agüero a balancé que Messi pourrait finalement revenir chez les Newell’s Old Boys. Mais à en croire Sport, un média catalan rappelons-le, le Parisien veut rester en Europe car il estime avoir encore le niveau pour y rester.

La suite après cette publicité

Rejoindre un championnat de seconde zone ne l’intéresserait pas. Ce qui n’empêche pas les clubs de tenter leur chance. Cet hiver, l’Arabie Saoudite l’a de nouveau approché. Al Hilal lui a d’ailleurs proposé un salaire XXL, à savoir 300 millions d’euros par an, pour le recruter et répondre à Al Nassr, qui a enrôlé CR7. Ce vendredi, Marca révèle qu’un autre pensionnaire de Saudi Pro League s’est attaqué à Lionel Messi. Il s’agit d’Al Ittihad. L’écurie saoudienne serait disposée à lui offrir un salaire d’environ 90 millions d’euros par an. Ce qui est énorme mais peu quand on sait que Cristiano Ronaldo touche 200 millions d’euros par an. La balle est dans le camp du clan Messi, qui aurait déjà discuté avec les Saoudiens.