PSG : le nouveau choix fort de Lionel Messi pour son avenir

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est fort probable que même le principal concerné ne puisse pas répondre à cette question. Si ça ne tenait qu’au PSG, l’Argentin aurait déjà prolongé ce bail qui expire en juin prochain, puisque les décideurs parisiens souhaitent le conserver. Mais comme révélé en exclusivité dans nos colonnes il y a quelques semaines maintenant, les intentions de l’Argentin passent plutôt par un départ.

Depuis, il y a eu bon nombre de rumeurs concernant son avenir. Sa relation avec le Barça serait désormais un peu meilleure qu’il y a quelques semaines, notamment grâce à la réunion de son père avec Joan Laporta, et un retour à Barcelone a gagné en crédibilité. L’Inter Miami a publiquement évoqué son intérêt pour La Pulga, alors que son ami le Kun Agüero a vendu la mèche concernant un possible départ vers les Newell’s Old Boys, un des gros clubs de sa ville, Rosario.

Messi veut rester en Europe

Mais selon les informations du quotidien Sport, il n’est pour l’instant pas question d’un départ pour un championnat dit de seconde zone hors Europe pour le vainqueur du dernier FIFA The Best. Le média précise bien que l’Argentin souhaite encore jouer en Europe, puisqu’il estime avoir le niveau pour jouer dans l’élite du foot pour un petit moment encore. Un départ vers l’Argentine, les États-Unis ou l’Arabie Saoudite n’est pas d’actualité.

Le média se montre particulièrement clair concernant les intentions de Lionel Messi, et ce alors que ces dernières semaines, la tendance était bien à un départ dans un championnat dit mineur. Dans l’état actuel des choses, le PSG et le FC Barcelone sont donc les deux seules options crédibles pour l’Argentin, à moins qu’un nouveau gros club européen se manifeste dans les prochaines semaines. Quoi qu’il arrive, on devrait continuer de le voir en Europe la saison prochaine.