PSG : le Kun Agüero dévoile le club avec lequel négocie Lionel Messi !

Plus on approche de la fin de contrat de Lionel Messi, et plus on s’approche d’un départ. Logique, direz-vous, mais la tendance était pourtant, en premier lieu, à une prolongation de l’Argentin. Comme révélé en exclusivité dans nos colonnes, c’est le champion du monde 2022 qui a récemment changé d’avis, alors que le Paris Saint-Germain souhaite toujours l’avoir dans son effectif la saison prochaine. Depuis, il a été question de lui du côté de l’Inter Miami notamment, où David Beckham espère l’attirer dès cet été, aux côtés d’autres anciens coéquipiers de La Pulga, comme Sergio Busquets et Luis Suarez.

« Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne », a lancé Phil Neville, coach de l’écurie de MLS.

Dans le même temps, à Barcelone, beaucoup ont repris espoir de le revoir au Camp Nou. Et pour cause, les tensions entre le clan Messi et la direction se seraient enfin calmées, suite à la réunion entre le père du joueur et le président catalan notamment. Xavi lui a même ouvert la porte en public. S’il est encore trop tôt pour imaginer un retour en Catalogne, c’est une hypothèse bien plus réaliste qu’il y a quelques semaines. Messi, qui décidera de son avenir après le match contre le Bayern, pourrait finalement jouer ailleurs, comme l’a laissé entendre le Kun Agüero.

« Il considère sérieusement la possibilité de jouer avec Newell’s », a ainsi lancé l’ancien attaquant de l’Albiceleste à UOL. Des propos à prendre très au sérieux puisqu’Agüero est l’un des tous meilleurs amis de Lionel Messi, et les deux hommes sont très proches depuis leurs premiers pas en tant que joueurs chez les équipes de jeunes de l’Argentine. La Pulga pourrait donc revenir au pays et jouer pour le club qu’il supportait lorsqu’il était gamin !

