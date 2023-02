FC Barcelone : le PSG peut commencer à s’inquiéter pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Messi, mais ce dernier aurait plutôt la tête un départ. Telle est la situation actuellement, dans ce dossier sur lequel nous vous avons dévoilé de nombreuses informations en exclusivité. L’état-major du club de la capitale veut encore compter sur l’Argentin pour au moins une saison supplémentaire, mais dans la tête du champion du monde 2022, ce n’est pas aussi clair.

Dans le même temps, ça s’agite en Catalogne. Si l’hypothèse d’un retour au Barça était totalement écartée jusqu’à peu, elle commence à prendre de l’ampleur. Xavi Hernandez lui a notamment bien ouvert la porte en conférence de presse mercredi : « j’ai déjà dit que c’est sa maison et qu’il a des choses ouvertes. À partir de là, je ne peux pas dire grand-chose. Il est évident que c’est sa maison, il n’y a aucun doute là-dessus. Le meilleur joueur de l’histoire y trouverait toujours sa place ». De son côté, le joueur du PSG s’est laissé voir à Barcelone et a pu constater à quel point il est toujours apprécié… Il a notamment mangé avec certains anciens coéquipiers, et sa compagne n’a pas manqué de publier des clichés déclarant son amour pour la ville catalane sur les réseaux sociaux.

La fin du clash

Et ce jeudi, la presse catalane dévoile des détails sur la fameuse réunion du début de semaine entre Jorge Messi, père et agent du joueur, et Joan Laporta, le président barcelonais. Les deux hommes se sont vus afin de calmer une relation qui commençait à être tendue, et ont cherché à se rapprocher, comme l’explique Mundo Deportivo. Laporta voulait notamment que les deux parties soient en paix, et que le meilleur joueur de l’histoire du club ne soit pas un "ennemi". Les déclarations fracassantes du frère de la star argentine ont aussi été évoquées pendant cette réunion.

Il a aussi été question d’un futur hommage qui sera rendu à Messi dans un avenir proche. Sport indique de son côté qu’on est encore loin de pouvoir parler d’un retour au Barça cet été, mais que c’est désormais quelque chose de bien plus plausible qu’avant. La relation entre les deux parties n’est plus hostile, et c’était surtout de ce côté là que ça bloquait pour une éventuelle fin de carrière de La Pulga dans son club formateur. Un premier pas vers un nouveau mariage et une réconciliation qui ne passent pas inaperçus en Espagne, et nul doute que les spéculations vont continuer dans les jours à venir…