FC Barcelone, PSG : Xavi ouvre publiquement la porte à Lionel Messi

6 août 2021 : cette date est forcément dans la tête de plusieurs supporters du FC Barcelone, puisque c’est dans ce début de soirée d’été que le club catalan a officialisé le départ de son numéro 10 Lionel Messi. Et si les deux parties avaient pourtant réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat, ayant expiré quelques semaines plus tôt, le règlement de la ligue espagnole obligeait la direction blaugrana à laisser filer son joyau de 34 ans gratuitement. L’occasion, à ce moment-là, pour le Paris Saint-Germain de l’attirer dans ses filets, signant un bail expirant en 2023.

Depuis, la presse espagnole n’a cessé d’évoquer le possible retour de La Pulga en Catalogne, espérant que le Barça, de son côté, puisse réussir à régler ses soucis de fair-play financier. Jusqu’à la semaine passée, durant laquelle plusieurs médias catalans évoquaient une réunion au sommet entre le président Joan Laporta et le père de Leo, Jorge Messi. Les discussions se seraient concentrées sur l’avenir du génie argentin et un retour de celui-ci à Barcelone aurait même été examiné, étant donné qu’il peut négocier avec n’importe quel club à moins de six mois de la fin de son contrat.

«Le Barça ? C’est sa maison…»

Cette rencontre n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En conférence de presse avant d’affronter Manchester United en barrage retour de la Ligue Europa après le nul au Camp Nou (1-1), l’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez a tenu à ouvrir la porte à son ancien coéquipier au FCB, avec qui il a partagé les terrains d’Espagne et d’Europe à 399 reprises : «j’ai déjà dit que c’est sa maison et qu’il a des choses ouvertes. À partir de là, je ne peux pas dire grand-chose. Il est évident que c’est sa maison, il n’y a aucun doute là-dessus. Le meilleur joueur de l’histoire y trouverait toujours sa place.»

Une déclaration qui va venir raviver un peu plus les spéculations de la scène médiatique outre Pyrénées jusqu’à la fin de la saison. De son côté, le champion du Monde 2022, qui semblait pourtant proche d’une prolongation de son contrat le liant au club de la capitale, devra donc faire un choix pour la suite de la carrière. Son retour permettrait d’ailleurs à Joan Laporta, qui, pour rappel, était confiant à l’été 2021 concernant son renouvellement de bail, et d’ainsi offrir au joueur de 35 ans l’hommage qu’il mérite selon lui. Reste à connaître maintenant la réelle volonté du principal intéressé.