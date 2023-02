Les discussions pour le retour de Messi au FC Barcelone ont débuté

La suite après cette publicité

Après une première année compliquée au sein du club parisien, Lionel Messi a retrouvé ses sensations et sa capacité à faire la différence. La Pulga réalise d’ailleurs une saison très aboutie pour l’instant, malgré plusieurs performances en demi-teintes sur les dernières rencontres disputées par le club parisien. Auteur de 16 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international argentin (172 sélections pour 98 réalisations) a prouvé qu’il fallait encore compter sur lui.

Il faut dire que Lionel Messi est un joueur à part à n’en pas douter. Le Champion du Monde 20222 est capable de changer le cours d’un match sur une accélération ou un coup de génie, dont lui seul est capable, comme il l’a prouvé tout récemment avec le Paris Saint-Germain face à Lille en allant arracher la victoire d’un coup franc subtil. Des qualités au-dessus de la moyenne, malgré son âge relativement avancé, qui intéressent forcément les plus grands clubs de la planète dont son ancien club, le FC Barcelone.

Une réunion au sommet

Son avenir au Paris Saint-Germain est encore et toujours remis en question ces dernières semaines, la faute à une prolongation qui traîne en longueur depuis la Coupe du Monde au Qatar et une échéance pas respectée par le clan du génie argentin. Alors que l’avenir de Lionel Messi dans la capitale française semble s’obscurcir, un retour de l’enfant prodige en Catalogne prend de plus en plus d’épaisseur. Outre les rumeurs habituelles, plusieurs médias catalans font état d’une rencontre entre Joan Laporta et Jorge Messi la semaine dernière, alors que ce dernier était à Barcelone.

Lors de cette réunion au sommet entre le président du FC Barcelone et le père de Lionel Messi, les discussions se sont rapidement concentrées sur l’avenir du génie argentin, selon les dernières indiscrétions de l’émission Tot Costa de la Catalunya Ràdio. Un retour de l’Argentin à Barcelone aurait donc été examiné entre les deux parties. Mais plusieurs autres points étaient également à l’ordre du jour. En effet, les déclarations acides du frère de Lionel Messi, Matias, à l’encontre du Barça et de Joan Laporta notamment, ont également été évoquées, même si le clan de la Pulga avait poussé pour que Matias s’excuse dans la foulée de cette polémique naissante. Enfin, il a été question d’un éventuel hommage au meilleur buteur de l’histoire du Barça en cas de retour de l’enfant prodige dans son fief historique. Affaire à suivre donc…