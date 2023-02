PSG : Lionel Messi et Sergio Ramos ont fixé un ultimatum pour leur avenir

La suite après cette publicité

La saison du PSG est à un tournant. Déjà chahuté de partout depuis le début de l’année 2023 avec des défaites qui s’enchaînent comme jamais depuis le début de l’ère QSI, le club de la capitale s’apprête à disputer deux nouveaux grands rendez-vous, qui donneront le ton pour la suite. Dimanche, les hommes de Christophe Galtier se rendent à Marseille pour affronter l’OM (coup d’envoi à 20h45) et prendre leur revanche sur le match de Coupe de France du 8 février dernier.

Un nouveau revers ajouterait un peu plus de doute dans les têtes, à quelques jours du 8e de finale retour face au Bayern Munich (8 mars). Ce sont les jours de tous les dangers pour l’entraîneur, mais aussi pour une partie de l’effectif, à commencer par Lionel Messi et Sergio Ramos. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat et ne savent pas encore de quoi sera fait leur avenir. Si tout paraissait assez clair au retour du Mondial, désormais, beaucoup de questions se posent.

Tout se décidera après le Bayern

Pour les deux stars, le futur se décidera après le Bayern Munich. Rien ne bougera avant. Une énième élimination du PSG précipitera leur décision. L’ambiance n’est déjà pas au beau fixe dans le vestiaire entre les diverses tensions, et le sera encore moins après un échec. L’Argentin, par le biais de son père, avait pourtant déjà commencé à discuter de la suite mais la réflexion a avancé, confirme Le Parisien. Depuis, le FC Barcelone a pris contact avec l’entourage, et l’Inter Miami n’est pas loin, comme l’ont encore montré les dernières déclarations de Phil Neville.

Pour Sergio Ramos, il s’agit exactement du même cas de figure. Après avoir annoncé sa retraite internationale ces dernières heures, le défenseur central, revenu à un bien meilleur niveau physique cette saison se plaît en France. Mais il constate également les problèmes entourant Galtier, le vestiaire, Luis Campos… S’il a déjà affirmé qu’il prendra le temps de la réflexion, c’est aussi parce qu’il a dans sa manche un autre atout possible, comme le rappelle Marca, celui d’Al Nassr, en Arabie Saoudite. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo, son ancien partenaire au Real Madrid, n’a pas retiré son offre folle.

