L’Arabie Saoudite a fait une offre astronomique à Sergio Ramos, Luka Modric et Karim Benzema !

L’Arabie Saoudite a mis le turbo. Après le Qatar, l’autre super puissance du Golfe a passé la vitesse supérieure dans son objectif de rayonnement international par le sport. Après avoir réussi à placer Cristiano Ronaldo à Al Nassr, le richissime état, en plus de vouloir organiser la Coupe du Monde 2030, veut désormais attirer encore plus de stars dans son championnat national.

Et visiblement, les dirigeants saoudiens veulent donner un accent merengue à la Saudi Pro League. El Mundo affirme en effet que les autorités locales visent trois cracks ayant fait l’histoire du Real Madrid : Sergio Ramos, Karim Benzema et Luka Modric ! Concernant le Croate, Al Nassr avait déjà été cité comme un courtisan, mais le quotidien espagnol nous livre un peu plus d’informations.

Les Saoudiens font le forcing

Ainsi, les Saoudiens veulent offrir à ces trois stars la possibilité de terminer leur carrière au Moyen-Orient avec un contrat de deux ans rémunéré à hauteur de 30 M€ nets par saison. Une sacrée offre puisque le salaire proposé est trois fois supérieur à ce que ces trois-là touchent au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Mais ce n’est pas tout !

Le média affirme que le gouvernement saoudien est entré en contact avec les entourages des trois joueurs afin de leur soumettre leur offre et leur assurer qu’ils ne seraient soumis à aucun impôt. Enfin, les Saoudiens auraient fait savoir que Ramos, Benzema et Modric pourraient choisir le club de leur choix s’ils décident de venir. Bluffant.