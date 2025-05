Real Madrid : les vérités de la CBF sur le timing de la nomination d’Ancelotti

Officiellement nommé à la tête de l’équipe du Brésil lundi dernier, Carlo Ancelotti a fait parler en Espagne. L’annonce de sa nomination par la fédération brésilienne (CBF) est en effet tombée avant l’officialisation de son départ par le Real Madrid. Face à la polémique suscitée par ce timing inhabituel, le patron de la CBF, Ednaldo Rodrigues s’est expliqué dans un entretien accordé à UOL.

« En fait, cela aurait dû se faire vendredi. Mais il y a eu des situations où le club a manqué de timing (match Barcelone-Real le dimanche). Quand c’est arrivé lundi, ce n’était pas prémédité. Ce qui s’est passé lundi, c’est ce qui arrive toujours, ça ne venait pas de la CBF. Il y a eu une fuite. La CBF et l’entraîneur ne voulaient plus le nier. Ils ont dit qu’il n’y avait pas ceci, qu’il n’y avait pas cela. Il n’y avait plus moyen de nier. Lorsque le problème s’est posé, la CBF lui a parlé et lui a dit que l’information allait être confirmée, que nous ne pouvions plus la nier ».