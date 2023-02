PSG : Sergio Ramos ne sait pas ce qu’il va faire cet été

La suite après cette publicité

Après une première saison quasi blanche, handicapé par des blessures à répétition, Sergio Ramos (36 ans) est devenu un titulaire indiscutable au PSG. Son contrat prend fin en juin prochain et il ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

«Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été» assure le défenseur à RMC Sport après la défaite parisienne face au Bayern.

