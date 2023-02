Les déclarations fracassantes de l’Inter Miami sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’avenir de Leo Messi est sans doute en train de s’écrire en ce moment même. En fin de contrat du côté du PSG, et alors qu’il semblait assez clair que l’Argentin poursuive au moins une saison de plus dans la capitale française, tout a été remis en cause. Déjà parce qu’à Paris, la direction n’est plus certaine de vouloir le conserver malgré des discussions avancées datant avant même le Mondial, mais aussi parce que la rumeur d’un retour au FC Barcelone prend de l’ampleur un peu plus chaque jour.

Même Xavi en a parlé, pendant que le père de la Pulga, Jorge, a rencontré Joan Laporta pour évoquer une éventuelle nouvelle collaboration. Le club historique du septuple Ballon d’Or va devoir trouver les fonds nécessaires pour boucler cette opération car il y a un autre candidat sérieux en face : l’Inter Miami. Courtisan de longue date de Leo Messi, la franchise américaine s’est lancée dans une campagne publique pour tenter de l’attirer. Quelques jours après de premières déclarations de Phil Neville, l’entraîneur a remis ça durant un entretien à The Times.

À lire

Les discussions pour le retour de Messi au FC Barcelone ont débuté

Neville : «nous avons la possibilité d’avoir de nouveau "designated players"»

«Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses, démarre-t-il en préambule. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne», assure le coach de la franchise appartenant à David Beckham.

La suite après cette publicité

Le Spice Boy n’a lui-même jamais caché son intention de ramener Messi à Miami. «Depuis que j’ai rejoint le club, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suarez… vous pouvez tous les citer, poursuit Neville. Nous allons toujours être liés aux meilleurs joueurs du monde. Nous avions Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi. Maintenant, nous avons la possibilité d’avoir de nouveau "designated players".» L’Inter Miami a une fenêtre de tir. À lui de ne pas la manquer.