L’Inter Miami drague ouvertement Lionel Messi

La suite après cette publicité

La MLS est devenue depuis plusieurs années l’eldorado de grands noms du football. Entre David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale plus récemment, et d’autres, plusieurs noms clinquants ont afflué de l’autre côté de l’Atlantique pour y jeter leurs derniers feux. Mais alors que le championnat redémarre ce samedi, aucun "grand nom" n’a cette fois rallié la MLS à l’intersaison, même si Lionel Messi, dont le nom est revenu avec insistance du côté de l’Inter Miami ces dernières semaines, est toujours pisté. Dans un entretien accordé à The Athletic, Phil Neville, entraîneur de la franchise de David Beckham depuis trois saisons, a évoqué le sujet.

«Je pense que ça irait plus loin que l’Inter Miami (la signature de Messi ndlr). Ce serait très gros pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain, analyse l’ancien joueur de Manchester United. (…) Si cela se fait, la vie va changer. Les choses seront différentes. Les arbres devront peut-être être plus gros (autour du terrain d’entraînement). La sécurité devra peut-être être plus stricte. Les marches que les joueurs montent aujourd’hui pour aller sur le terrain devront être différentes. Le voyage pourrait être différent. Les hôtels dans lesquels nous séjournons doivent être différents. Mais c’est peut-être ce que nous aspirons à être de toute façon. C’est excitant, mais je pense que ce serait un énorme défi.» Au moins, l’Argentin sait qu’il est le bienvenu.

À lire

Le PSG a une sacrée concurrence pour José Mourinho