Espagne : Sergio Ramos prend sa retraite internationale !

C’est une page de l’histoire du football de sélection qui se tourne en ce jeudi 26 mars 2023, soit près de 18 ans après sa première cape sous le maillot de la Roja : le défenseur central espagnol Sergio Ramos vient d’annoncer, par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, sa retraite internationale. Une décision prise quelques semaines après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, lors de laquelle l’Espagne, sans Ramos, a vu son parcours écourté en huitième de finale par le Maroc.

«Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l’équipe nationale, à notre chère et passionnante Roja. Ce matin, j’ai reçu un appel de l’actuel entraîneur qui m’a dit qu’il ne compte pas et qu’il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la façon dont je continue ma carrière. Avec beaucoup de regret, c’est la fin d’un voyage que j’espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût dans la bouche, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale», peut-on lire dans le communiqué du joueur de 36 ans, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain.

Un palmarès fourni avec la Roja

Après avoir défendu les couleurs de la sélection ibérique pour la première fois un 26 mars 2005 face à la Chine (victoire 3-0), Sergio Ramos n’a pas attendu longtemps pour s’imposer comme un élément important du sélectionneur de l’époque Luis Aragonés, qui lui fait confiance pour le Mondial allemand en 2006. Derrière, le natif de Camas devient un titulaire indiscutable d’abord sur le couloir droit de l’équipe vainqueure de l’Euro 2008 aux dépens de l’Allemagne en finale, avant de soulever, sous les ordres de Vicente del Bosque, la première Coupe du Monde de l’histoire de la Roja à l’été 2010, grâce à un but tardif d’Andrés Iniesta, joueur qui a joué le plus souvent à ses côtés en sélection avec 111 capes passées tous les deux sur le rectangle vert.

C’est à la moitié de l’année 2011 que Sergio Ramos délaisse le poste de latéral droit pour venir épauler Gerard Piqué (78 sélections ensemble) dans la charnière, profitant des blessures à répétition de Carles Puyol au FC Barcelone. Cette même arrière-garde participe au deuxième sacre consécutif de l’Espagne au Championnat d’Europe, sans aucun pitié pour l’Italie (4-0 en finale). Néanmoins, ce troisième Euro pour la Roja sera le dernier trophée majeur soulevé par les coéquipiers du Madrilène : depuis, une élimination au premier tour du Mondial brésilien, puis deux éliminations en huitièmes entre les CdM 2018 (Russie) et l’Euro 2020, reporté à 2021. Sans participer au tournoi mondial au Qatar l’automne dernier et après la décision de Luis de La Fuente de ne plus compter sur lui, il aura disputé son dernier match sous le maillot rouge durant 4 petites minutes face au Kosovo en mars 2021 (victoire 3-1).