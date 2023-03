Le PSG a déjà ciblé ses recrues estivales !

La suite après cette publicité

Une nouvelle déconvenue. Une de plus. Une de trop ? Si les hautes sphères parisiennes réfléchissent actuellement à de nombreux changements au sein de l’effectif et du staff parisien après la débâcle en terres bavaroises - synonyme d’élimination au stade des 8es de finale de la Ligue des Champions - le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà épique pour les Rouge et Bleu. Entre les possibles départs, les retours de prêt, les éventuelles signatures en post-formation et les souhaits de la direction sportive, le marché des transferts de cet été représentera, en effet, une belle occasion pour le club de la capitale de se reconstruire.

Le PSG sur tous les fronts !

«Cette défaite ne fait que confirmer que l’on doit continuer à reconstruire notre club. Il y a les joueurs, bien entendu, mais il y a aussi tous les changements dans notre organisation, qui doivent permettre d’avoir plus de sérénité. Cette élimination ne remettra pas ça en question», précisait, en ce sens, une source proche du club pour L’Equipe. Dans cette optique, si la direction parisienne compte bien faire le point autour de la situation d’Hugo Ekitike, et que Juan Bernat et Carlos Soler pourraient quitter la capitale en cas d’offres intéressantes, le quotidien confirme plusieurs pistes pour le PSG. Certaines déjà connues. D’autres moins…

À lire

L’avenir de Leo Messi s’écrit en pointillé au PSG

Plombé par d’importants déficits au cours des dernières saisons et tenu par le fair-play financier pour son prochain recrutement, le champion de France en titre a, cependant, bien l’intention de se montrer actif. Dès lors, les départs de Julian Draxler (Benfica), Georginio Wijnaldum (AS Rome) et Leandro Paredes (Juventus Turin), pour ne citer qu’eux, seront forcément désirés pour se laisser une marge de manœuvre sur le marché, la possible fin d’aventure de Leo Messi en terres parisiennes pourrait, elle, libérée le PSG d’un gros salaire (environ 40 M€ annuels). Et les grandes manœuvres seraient alors entamées…

La suite après cette publicité

Pau Torres, Ibrahim Sangaré ou encore Bernardo Silva visés !

Pour accompagner Kylian Mbappé, retenu par le board parisien, Luis Campos, plus que jamais fragilisé par l’élimination en Ligue des Champions, aimerait donc attirer plusieurs joueurs. En défense, le Slovaque Milan Skriniar, libre, devrait bien poser ses valises à Paris, le nom de Pau Torres, actuellement sous les couleurs de Villarreal et sous contrat jusqu’en juin 2024, est également avancé. Au milieu de terrain, le PSG, déjà intéressé l’été dernier, continuerait de suivre Ibrahim Sangaré, récemment prolongé jusqu’en 2027 au PSV. Une piste qui s’annonce malgré tout complexe et qui pourrait aussi expliquer l’intérêt des Parisiens pour Manu Koné, jeune milieu talentueux de 21 ans, évoluant au Borussia Mönchengladbach.

Enfin, l’attaque sera, à coup sûr, un énorme dossier pour la direction sportive. Outre le possible départ de Lionel Messi et l’avenir incertain de Neymar, Campos et Galtier devront, en effet, trouver les bons profils capables d’aider Mbappé, indiscuté et indiscutable. A ce titre, le PSG ne serait pas insensible à l’idée de faire venir Bernardo Silva, proche de la sortie du côté de Manchester City. Par ailleurs, les Rouge et Bleu pourraient revenir à la charge pour Rayan Cherki, déjà désiré cet été. Autre dossier chaud ? Celui de Victor Osimhen, éblouissant avec Naples et déterminé à l’idée de rejoindre la Premier League.

La suite après cette publicité

Si Luis Campos tente actuellement le tout pour le tout pour convaincre le Nigérian de 24 ans - un rendez-vous a eu lieu ces derniers jours à Paris entre Roberto Calenda, son agent et le Portugais - le directeur sportif du PSG garde également un œil sur Gonçalo Ramos, jeune attaquant de 21 ans du Benfica, auteur d’un dernier Mondial très prometteur. Vous l’aurez compris, le board parisien a bien l’intention d’enflammer la fenêtre estivale. Il faudra, pour cela, libérer des fonds…