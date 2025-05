Raphinha veut prolonger au FC Barcelone

Quelques heures avant un match d’une telle ampleur, on a tendance à faire le compte des acteurs individuels pouvait faire basculer ce genre de rencontres dans l’irréel. Et l’ailier brésilien Raphinha est l’un d’entre eux. Candidat assumé au Ballon d’Or, l’ex-rennais s’épanouit comme jamais en Catalogne, et réalise de très loin sa meilleure saison sur le plan statistique, avec 32 buts et 23 passes décisives en 53 rencontres toutes compétitions confondues.

Dans une interview accordée à Movistar quelques heures avant le Clasico, il a vivement exprimé sa volonté de prolonger son contrat et se lier longtemps avec le Barça : «je ne peux pas imaginer un Barcelone sans Raphinha. Quelle est la prochaine étape ? Mon renouvellement de contrat», a affirmé le Brésilien. L’attaquant a encore deux ans de contrat, jusqu’en juin 2027, et plusieurs réunions ont déjà eu lieu concernant sa prolongation avec les dirigeants barcelonais.