Manchester City ouvre grand la porte à un départ de Bernardo Silva

Le feuilleton Bernardo Silva va vraisemblablement se rouvrir cet été. Le Portugais n’a jamais caché ses intentions de départ dans les mois ou les années à venir. Il a répété plusieurs fois qu’il souhaitait revenir à Benfica avant la fin de sa carrière, et a également toujours eu un faible pour la Liga. «Je ne nie pas que mon objectif pour les dernières années de ma carrière, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement d’aller vers un nouveau projet», confiait-il récemment à Record.

D’après Sport, Manchester City ne retiendra pas. Le club anglais est conscient des intentions de son joueur et ne lui fermera pas la porte. Le joueur est en revanche encore sous contrat jusqu’en 2025. Il faudra donc mettre le prix pour que la direction anglaise le laisser filer ailleurs. Toujours selon le média, le prix de départ de Bernardo Silva a été fixé à 65 M€. C’est un petit peu moins que le tarif de l’été dernier, quand le PSG et le FC Barcelone se faisaient la course pour attirer le joueur de 28 ans.

Ni l’un ni l’autre ne sont parvenus à concrétiser ce dossier. Les Culés ont tenté de bouger cet hiver mais leurs finances ne leur permettent pas de dépenser une telle somme. Et, à en croire les dernières déclarations de Javier Tebas, ça sera de nouveau le cas cet été. Sauf énorme entrée d’argent frais ou ventes de certains joueurs, le Barça n’a pas les moyens de ses ambitions. D’autant qu’il faudra verser un salaire au milieu offensif, lui qui touche environ 7 M€ à l’année en Angleterre.

Le PSG en revanche peut interpréter cela comme une bonne nouvelle. Certes, ses moyens ne sont plus si extensibles qu’il y a quelques années mais il possède quelques actifs au club offrant des possibilités pour construire un autre effectif. Bernardo Silva était l’une des priorités l’été dernier, une piste qui séduisait également un certain Kylian Mbappé, son ancien coéquipier à Monaco. Même si Joan Laporta est en étroite collaboration avec Jorge Mendes, le représentant du Cityzen, le club français a sans doute de meilleurs arguments à l’heure actuelle.