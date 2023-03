Javier Tebas lâche une bombe sur le mercato du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les ennuis sont loin d’être terminés pour le FC Barcelone. Une fois de plus, l’écurie catalane est rattrapée par la réalité économique. Après avoir eu recours à ses fameux leviers l’été dernier afin de lever de l’argent frais pour pouvoir recruter, le club a dû faire face à de nouvelles difficultés cet hiver. LaLiga lui a imposé ses règles en liant avec son fair-play financier, empêchant toutes sorties d’argent dans le cadre d’un transfert. Il a donc fallu se concentrer sur des joueurs libres. Même le nouveau contrat de Gavi a été retoqué avant d’être validé.

Des solutions à court terme existent mais le Barça ne va pas toujours pouvoir se le permettre. Un bras de fer est même né avec la Ligue et son emblématique président Javier Tebas. Ce dernier a lâché une information très importante ce jeudi. Invité à un colloque à Londres sur l’économique du sport et organisé par le Financial Times, Tebas a expliqué que le FC Barcelone n’est à l’heure actuelle pas en mesure de recruter pour le prochain mercato d’été. Ses finances ne le permettent pas. Et LaLiga sera très vigilante à ce sujet.

Tebas : «il est pratiquement impossible pour Barcelone de recruter des joueurs cet été»

«Le FC Barcelone est très important pour la Liga, mais si nous détournions le regard, ce serait une grave erreur. Notre compétition s’effondrerait. J’annonce déjà, et le président Laporta m’appellera en colère… mais c’est la vérité. Il est pratiquement impossible pour Barcelone de recruter des joueurs cet été. Beaucoup de choses devront changer car, sinon, l’institution sera en difficulté. Nous n’avons pas laissé au FC Barcelone la possibilité de signer des joueurs cet hiver, et l’été prochain, ils ne pourront pas signer de joueurs» a-t-il lâché dans des propos retranscris par Sport.

Une petite bombe qui devrait rapidement faire du bruit en Espagne et en Catalogne. «Le Barça n’a pas pu recruter de joueurs cet hiver, nous ne les avons pas laissés faire. L’été prochain, ce sera pareil, ils ne pourront pas recruter de joueurs» a-t-il poursuivi, sans donner plus de détails, excepté le fait que le club ne pourra pas toujours vendre ou hypothéquer certains actifs pour récupérer des fonds. Un nouvel épisode est en train de naître entre les Catalans et Tebas, déjà opposés sur l’affaire Negreira.

