JT Foot Mercato : Manchester City va se faire dépouiller

Manchester City va se faire dévaliser

La piste du prêt Julián Álvarez au FC Barcelone à la fin de la saison est toujours d’actualité et encore possible. En attendant d’en savoir plus, le Barça vise deux autres joueurs de la formation mancunienne. Selon le journal Sport, le rêve Bernardo Silva est toujours bien ancré dans les têtes des dirigeants barcelonais. C’était déjà l’un des gros feuilletons en Catalogne l’été dernier, mais le Barça ne disposait pas des fonds nécessaires. L’autre joueur n’est autre que le capitaine des Cytizens, İlkay Gündoğan. Là aussi, l’intérêt n’est pas nouveau. L’international allemand représente une sacrée opportunité sur le marché puisque ce dernier sera libre cet été. Le joueur de 32 ans débarquerait en tant que remplaçant de Sergio Busquets, qui n’a pour l’heure toujours pas tranché pour son avenir. Si tout ce beau monde s’en allait, l’entrejeu des Skyblues en prendrait un coup. Et bien selon The Telegraph, Manchester City a jeté son dévolu sur Mateo Kovačić. Le Croate est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2024 et serait donc disponible à moindre coût. Enfin, d’après nos infos, Aymeric Laporte est ouvert à un départ. Devenu remplaçant de luxe, le défenseur espagnol souhaite retrouver un rôle important au sein d’un nouveau club. Manchester City n’est pas contre son départ, d’autant que son remplaçant a déjà été identifié. Il s’agit de Joško Gvardiol du RB Leipzig. Le club anglais avait déjà tenté le coup en offrant 110 M€ bonus compris auxquels s’ajoutaient 20% à la revente sur une éventuelle plus-value.

Just Fontaine, RIP Légende

C’est un monument du foot tricolore qui nous a quittés. Décédé dans la nuit à l’âge de 89 ans, Just Fontaine aura laissé une trace indélébile dans l’histoire du ballon rond. En tant que joueur, c’est au Stade de Reims qu’il a principalement écrit sa légende. Mais son nom restera à jamais gravé pour son exploit lors de la Coupe du monde 1958 avec ses 13 buts en une seule édition. Les hommages se sont multipliés pour le seul entraîneur de l’histoire à avoir fait monter le PSG en première division. Et qui de mieux pour en parler que Didier Deschamps. « La disparition de Just Fontaine m’attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l’Équipe de France. J’adresse une pensée amicale et émue à sa famille, ses proches et tous nos grands anciens aujourd’hui dans la peine », a réagi le sélectionneur des Bleus.

Le Real cible un crack

La Maison Blanche va se mêler à la bataille pour Joško Gvardiol, mais les Madrilènes sont conscients que la concurrence est rude sur ce dossier. Du coup, d’autres pistes sont étudiées et à en croire le quotidien espagnol Relevo, le Real Madrid est tombé sous le charme d’António Silva. Le défenseur du SL Benfica avait fait forte impression en tenant tête aux stars du PSG lors de la double confrontation en phase de poules de Ligue des Champions. Du haut de ses 19 ans, il a aussi disputé un match avec le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar. Clairement, son profil a tapé dans l’œil des dirigeants madrilènes. Mais vous le savez, le SL Benfica ou plutôt les clubs portugais en général sont habitués à réclamer des sommes folles pour leur crack. Et bien pas d’exception, il faudra débourser 100M d’euros pour s’offrir Antonio Silva qui est sous contrat avec le club lisboète jusqu’en 2027.